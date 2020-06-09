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遠見五星首長四連霸 林智堅：市政工作只能不斷學習

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「遠見雜誌」2020年「縣市長施政滿意度調查」今舉辦五星縣市長贈獎典禮，新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長。圖／新竹市政府提供
「遠見雜誌」2020年「縣市長施政滿意度調查」今舉辦五星縣市長贈獎典禮，新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長。圖／新竹市政府提供

「遠見雜誌」2020年「縣市長施政滿意度調查」今舉辦五星縣市長贈獎典禮，新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長，市府團隊八大施政面向平均排名為本島非六都最高。

今天頒獎典禮，林智堅與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安與連江縣長劉增應共享五星首長榮耀。林智堅說，「市政工作沒有說明手冊」，只能不斷取經學習，五星評比就是他向各縣市首長學習分享的舞台，他去年啟動「五星學習之旅」與連江、新北、桃園與屏東展開市政交流，走訪屏東觀摩台灣燈會的成功之處；在連江感受到劉增應的親和力、與桃園市更向兄弟之邦密切交流；他也率市府團隊前往新北市搭乘淡海輕軌，受到侯友宜的熱烈歡迎，向他詳細解說高架輕軌的特性。

林智堅指出，竹市在今年面對新冠肺炎的嚴峻考驗上，不僅防疫工作超前部署，新竹市更肩負竹竹苗核心城市的責任，結合在地五大醫院支援鄰近醫療、守護地區安全，他更以布希總統名言「我愛我的家鄉、城市與國家，更勝於政治」為這五年多的治理做最好的詮釋。

林智堅說，他上任以「Impossible is nothing沒有不可能」的堅定態度與困擾竹市數十年的「奇案」直球對決，五年多來成功解鎖「六大不可能的任務」包括，打通懸宕三十年的公道三，兒童醫院興建，棒球場重建並讓與味全龍簽約主場，新竹市立動物園重生，地表最大蚊子館活化為兒童探索館，新竹漁港也成為西海岸最知名景點之一。

據「遠見雜誌」統計，竹市在八大施政面向表現是六都外台灣本島縣市中最佳，經濟就業、醫療衛生、消防公共安全、警政治安、環保、教育共六大面向皆獲全國排名前五，其中，消防公安、經濟與就業面向更是含六都在內全台灣第二。

「遠見雜誌」「縣市長施政滿意度大調查」於今年於3月初至3月底，訪問22縣市共1萬4353人，抽樣誤差正負3.7%，將調查結果以「縣市長施政滿意度」、「縣市政府八大施政表現」各佔50％的比例加總為整體施政表現滿意度，以統計集群分析方法作為分群依據，不僅讓評價縣市長們的基準、樣貌更多元，也不會出現「首長個人魅力決定政績」的失真效應，更具參考價值。

「遠見雜誌」2020年「縣市長施政滿意度調查」今舉辦五星縣市長贈獎典禮，新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長。圖／新竹市政府提供
「遠見雜誌」2020年「縣市長施政滿意度調查」今舉辦五星縣市長贈獎典禮，新竹市長林智堅獲滿意度83.2%四連霸五星市長。圖／新竹市政府提供

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