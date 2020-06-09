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幫助新住民 竹市生活適應輔導班免費、孩童托育好貼心

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府辦理新住民生活適應輔導班，課程內容除有生活適應能力相關內容，還加入健康烘焙點心教學及戶外親子團康遊戲。圖／新竹市政府提供
竹市府辦理新住民生活適應輔導班，課程內容除有生活適應能力相關內容，還加入健康烘焙點心教學及戶外親子團康遊戲。圖／新竹市政府提供

為讓生活在新竹市的9千多名新住民能盡速融入台灣生活，新竹市政府即日起至7月12日在婦女館、內政部移民署新竹市服務站辦理新住民生活適應輔導班，課程內容除有生活適應能力相關內容，還加入健康烘焙點心教學及戶外親子團康遊戲，精彩多元，全程免費並提供午餐、子女托育服務。

市長林智堅說，新住民遠渡重洋來到台灣，首先面對的是語言隔閡、文化背景與生活方式的差異，為使其盡速融入台灣生活，市府除提供初入境的新住民關懷訪視外，也積極開辦生活適應輔導班、職訓專班及識字班，協助新住民落地生根、穩定發展。

新住民中有一位來自大陸李姓女子，來台20多年，剛嫁來台灣時人生地不熟，自從參加市府生活適應能力課程後，深感台灣人情味，也結交不少好朋友，更進一步了解台灣風俗文化，雖在新竹，仍讓她感到有家鄉的感覺。

民政處長倪冠勛指出，今年生活適應輔導班委託竹市竹松社區大學及外籍配偶關懷協會，即日起起至7月12日辦理，更首度結合移民署新竹市服務站，方便新住民於上課時，可隨時洽辦居停留等相關事宜。此外，因應疫情關係，進入教室也會量體溫、噴酒精消毒，並請學員配戴口罩及保持適當社交距離，讓學員安心上課。

新住民 新竹 移民署

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