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一天一趣味競賽慶祝畢業！ 大成國中連辦3天畢業生嗨翻

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市大成國中往年在會考過後、畢業典禮前夕，為9年級畢業生舉辦為期3天系列活動，包括桌遊拉密大賽、魔術方塊比賽，還有西瓜盃大隊接力賽。記者陳夢茹／攝影
桃園市大成國中往年在會考過後、畢業典禮前夕，為9年級畢業生舉辦為期3天系列活動，包括桌遊拉密大賽、魔術方塊比賽，還有西瓜盃大隊接力賽。記者陳夢茹／攝影

疫情趨緩，許多防疫措施限制陸續解封，最有感的莫過於今年的畢業生們。桃園市大成國中往年都會在會考後、畢業典禮前夕，為九年級畢業生舉辦為期三天的系列活動，包括桌遊拉密大賽、魔術方塊比賽，還有獎品是大西瓜的西瓜盃大隊接力賽，讓學生們非常興奮，今天魔術方塊大賽舉行前，選手們抓緊時間練手感，為國中生活留下美好回憶。

大成國中自昨天起到明天，集結所有九年級畢業生，在禮堂舉行系列活動，現場學生圍圈坐滿，氣氛相當熱情活絡，活動不再受疫情影響而取消，學生們顯得非常開心。比賽舉行前有不少參加比賽的選手，默默坐在一旁快速轉著手中的魔術方塊，以此練習手感、消除緊張。

魔術方塊大賽選手、畢業生薛晏閎表示，他自國小開始接觸到魔術方塊，平常在下課後也會與同學切磋討論，訓練自己專魔術方塊的速度，他認為，有這一系列的活動很棒，可以有舞台跟同學正式對決；另名畢業生陳子堯說，他有透過網路影片學公式來練習魔術方塊，剛好學校一直以來都有舉行這個比賽，因此想跟其他同學較量，測試自己的實力如何。

校長蘇佐璽表示，不僅畢業典禮差點取消，系列活動原本要取消的訊息也讓學生相當失望，所幸疫情緩和才決定開辦。他指出，歷年來在畢業生會考後舉行一系列畢業活動，讓孩子們與同學互相切磋、創造回憶。他說，桌遊興盛，自去年開始舉行拉密大賽；魔術方塊比賽則已舉行第4年，他表示，不少學生自國一就開始互相切磋魔術方塊，培養興趣也可以動腦思考，該比賽一直深受學生喜愛。

西瓜盃大隊接力賽更是歷久不衰，迄今已經辦理18年，蘇佐璽說，顧名思義就是獎品為大西瓜，他表示，大成國中九年級畢業生共有24個班，人數約有七百多人，所以第1名至第8名可以獲得2顆大西瓜、第8至第24名則可以拿到1顆，獎品不是重點，主要是孩子們能從大隊接力學習到團隊合作的默契，透過一系列的活動讓學生留下深刻回憶。

校長蘇佐璽表示，近年來桌遊興盛，自去年開始舉行拉密大賽，學生們相當喜愛。圖／大成國中提供
校長蘇佐璽表示，近年來桌遊興盛，自去年開始舉行拉密大賽，學生們相當喜愛。圖／大成國中提供
今天魔術方塊大賽舉行前，選手們抓緊時間練手感，為國中生活留下美好回憶。記者陳夢茹／攝影
今天魔術方塊大賽舉行前，選手們抓緊時間練手感，為國中生活留下美好回憶。記者陳夢茹／攝影
今天魔術方塊大賽舉行前，選手們抓緊時間練手感，為國中生活留下美好回憶。記者陳夢茹／攝影
今天魔術方塊大賽舉行前，選手們抓緊時間練手感，為國中生活留下美好回憶。記者陳夢茹／攝影

疫情 桌遊 畢業典禮

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