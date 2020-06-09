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桃園首創徵千名青年線上志工 網路高人氣可獲iPhone

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市青年局啟動青年志工線上服務，即使拍影片也可以服務社會。圖／桃園市青年事務局提供
桃園市青年局啟動青年志工線上服務，即使拍影片也可以服務社會。圖／桃園市青年事務局提供

新冠肺炎疫情趨緩，全台進入後疫情時代，桃園市政府青年事務局因應疫情嘗試各種服務可能，全國首創將志願服務線上化，推出「青年志工線上服務計畫」，即日起起開放報名招募千名線上志工，打破傳統服務方式，開創新的服務型態，活絡校園服務性社團及校內志願服務活動。

青年局顏蔚慈局長表示，青年志工線上服務計畫分為四大服務方案主題：公益（公議）宣傳大 隊、暖心志造員、挑戰一日小小行動家及服務反思心得等，青年志工只要拿起手機或電腦，透過轉分享、寫文章或拍影片等方式，分享或創作公益或公共議題相關的文章、正能量的暖心故事或是志願服務的行動或反思，再運用自身社群媒體的力量傳播出去。

此外，為鼓勵青年志工參與並累積服務時數，提供早鳥獎、服務累計獎、服務人氣獎及服務品質獎，如iPhone SE、藍芽耳機、拍立得相機等多重獎禮品，讓參與的青年志工不但可以透過服務行動換取服務時數證明，增添學習歷程履歷內容，更有機會拿取獎勵品，最重要的是，透過社群讓自己嘗試發揮青年影響社會的獨特力量。

中央大學服務學習中心蘇立仁主任表示，現在是網路時代，以線上化的方式規畫，更能觸發學生嘗試進行不同類型的志願服務行動，鼓勵參與會是這個計畫很重要的精神。

復旦高中圖書館主任陳仁修說，這個計畫剛好可以讓學生進行志願服務之後，有個可以透過反思回饋心得且額外獲得服務時數的機會，讓實體服務行動透過線上社群發酵，影響更多青年。

「青年志工線上服務計畫」即日起開放桃園市高中職、大專院校在校生及相當年齡自學生線上報名，限額1000名額滿為止，詳情請見簡章https://bit.ly/2ZFmMUd、青年事務局官方網站https://youth.tycg.gov.tw/，或桃青志工隊Facebook粉絲專頁https://bit.ly/2AQvrJ9，歡迎大專院校及高中職校學生報名。

青年 疫情

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