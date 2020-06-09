桃市圓夢愛心關懷協會 攜手公益傳播基金會捐150台輪椅

桃園市圓夢愛心關懷協會秉持「有愛無礙，幸福同在」理念，每月舉行「每月一愛」活動幫助及關懷弱勢族群，今天第77場活動與財團法人公益傳播基金會攜手捐贈150台輪椅，分別捐給市府輔具中心、華山基金會、在地醫院與社福團體等11個單位，副市長高安邦親自出席致謝，強調政府資源有限，感謝民間合力獻愛，令人感動。

桃園市圓夢愛心關懷協會由理事長謝慧謹一手成立，曾歷經家道中落、離婚背債等人生低潮，獨立扶養2個孩子成人，為回饋社會幫助弱勢兒童與家庭圓夢，她成立協會號召會員做公益，特別規畫「每月一愛」活動，希望大家共同響應，養成公益好習慣。

每月一愛公益活動來到77場，今天選在桃園區龍鳳里國道二號羽球場舉行「百台輪椅、讓愛暢行」輪椅捐贈儀式，150台輪椅全數到位排開相當壯觀，協會希望這些全新輪椅能幫助桃園市失能長輩、身障族群，以提升身障失能者行動便利性與生活品質。

150台輪椅除了捐贈給桃園市政府50台撥交給輔具中心運用之外，其餘捐贈給華山基金會20台、肢體傷殘協進會10台、桃園市失智症關懷協會 10台、桃園教養院10台、國宏老人長期照顧中心10台、桃園醫院10台、聖保祿醫院10台、敏盛醫院10台、桃醫新屋分院5台、龍鳳里辦公處5台。高安邦及各受贈單位代表今天都出席獲贈愛心輪椅。

高安邦與社會局長鄭貴華也代表市長鄭文燦，分別回贈感謝狀給圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹與公益傳播基金會執行長唐平榮，高安邦也特別感謝協會與基金會愛心。