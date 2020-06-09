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中原大學社會責任 白布帆「食果市集」讓廢校重生

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中原大學推動社會責任，在苗栗卓蘭白布帆舉辦「食果市集」，要讓廢棄校舍重生。圖／中原大學提供
中原大學推動社會責任，在苗栗卓蘭白布帆舉辦「食果市集」，要讓廢棄校舍重生。圖／中原大學提供

苗栗卓蘭一所廢棄國小在中原大學師生的努力下，從登山客停車場華麗變身「卓然果園食果市集」，除了當地農民自產自銷的農產品、更有與東海大學跨校開發的果乾、果醬、果醋；閒置教室經過整理布置變成闖關遊戲間，讓親子透過互動關卡，認識卓蘭當地生態與特色水果。

為了讓大家認識卓蘭的生態與農業，中原企管與商設系學生發揮創意設計闖關集章遊戲，如「生態驚喜箱」讓小朋友看完卓蘭地區的生態介紹後，伸手體驗「水、風、泥土」了解構成家鄉最重要的三大要素；水果找碴遊戲則邀請大小朋友們找出兩張圖片不同之處，藉以呈現卓蘭地區水果的特色。

位於台140縣道的卓蘭內灣國小白帆分班，是雪見遊憩區、大克山登山必經之路，在民國96年就因少子化與人口外移而廢校，原以軟枝楊桃享譽台灣的白布帆地區，也因921地震與媒體對楊桃的不實報導，讓繁榮的水果產業逐漸沒落。

中原大學至白帆廢校舉辦「食果市集」，也在白帆廢校舉辦座談會，和在地夥伴一起討論卓蘭未來的產業藍圖與教育文化發展。在當地深耕多年、80多歲的咖啡達人鍾輝雄表示，自己因為喜愛卓蘭的人文與氣候，退休後搬到本地，研發出不亞於雲林古坑的「白布帆有機咖啡」，希望未來可以讓更多農友認識、接觸自然農法，一起愛護土地與人們的健康。

中原大學企管系副教授李明彥表示，為了帶動偏鄉產業、深耕人文教育，中原師生五年多來持續在苗栗卓蘭推動大學社會責任，2016年成立「雙連梨社會企業」不但幫助果農產銷收益，更成功搶救瀕臨廢校的雙連國小。

近年在教育部USR計畫支持下，與鄰近的中興、東海、勤益科大合作，將農地改良、農肥管理、食品加工、食農教育等技術觀念帶進偏鄉，更與苗栗農改場共同開發課程，要為農友打造「職人」分級系統，將產業升級。未來以建立「生態教育樞紐」為目標，與當地觀光協會合作開發新景點、創造更多持續性人潮進入偏鄉。

中原師生為卓蘭打造水果品牌「卓然果園」，更與東海大學跨校開發的果乾、果醬、果醋。圖／中原大學提供
中原師生為卓蘭打造水果品牌「卓然果園」，更與東海大學跨校開發的果乾、果醬、果醋。圖／中原大學提供
中原大學舉辦「卓然果園食果市集」邀請苗栗卓蘭白布帆農友一起參加。圖／中原大學提供
中原大學舉辦「卓然果園食果市集」邀請苗栗卓蘭白布帆農友一起參加。圖／中原大學提供

廢校 中原大學 偏鄉

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