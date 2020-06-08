桃市5大景點即起不限人流 下月北橫探險節打頭陣

中央疫情大解封後，桃園市政府觀旅局為爭取國人旅遊消費，今年下半年全力推動觀光旅遊拚經濟，市長鄭文燦今天指示大力宣傳大溪老街、石門水庫5大最佳旅遊景點，觀旅局長楊勝評今天下午說，疫情解禁，桃園各大景點即日起不再限制人流，下月起北橫探險節登場，展開下半年觀光旅遊活動，讓桃園好吃、好玩「月月都精彩」。

桃園市大溪老街、石門水庫、慈湖、角板山、虎頭山5大景點，在疫情期間，人流限制警示下，備受民眾喜愛戶外去處，成為今年成長10大熱門國旅景點，鄭文燦說，5大景點一改過去外界認為桃園不好玩印象，桃園景點更成為最適民眾旅遊好吃、好住、好玩、好買的去處，希望市府相關單位好好宣傳。

楊勝評說，全國10大當紅國旅景點，大溪老街、石門水庫更以人流成長4倍、2倍多列前2景點，如今疫情解封，各景點已無人流限制，恢復平日，市府徵推出500元電子旅遊券，本月22日開放民眾上網登記抽韱、限量1萬份，自7月1日起使用，住宿桃園1晚亦可免費贈送桃園1日遊，吸引民眾搶三倍券商機。