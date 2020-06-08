快訊

名字有「龜」免費登龜山島被嗆爆 觀光局曝真相：真有人

《蚵豐村》的出走與返鄉：我們如何尋找回家的路？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市5大景點即起不限人流 下月北橫探險節打頭陣

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
疫情期間人流管制，桃園市大溪老街（見圖）湧入大量人潮成為全國成長景點第1名，市府下月起展開下半年觀光旅遊活動吸客。圖／市府觀旅局提供
疫情期間人流管制，桃園市大溪老街（見圖）湧入大量人潮成為全國成長景點第1名，市府下月起展開下半年觀光旅遊活動吸客。圖／市府觀旅局提供

中央疫情大解封後，桃園市政府觀旅局為爭取國人旅遊消費，今年下半年全力推動觀光旅遊拚經濟，市長鄭文燦今天指示大力宣傳大溪老街石門水庫5大最佳旅遊景點，觀旅局長楊勝評今天下午說，疫情解禁，桃園各大景點即日起不再限制人流，下月起北橫探險節登場，展開下半年觀光旅遊活動，讓桃園好吃、好玩「月月都精彩」。

桃園市大溪老街、石門水庫、慈湖、角板山、虎頭山5大景點，在疫情期間，人流限制警示下，備受民眾喜愛戶外去處，成為今年成長10大熱門國旅景點，鄭文燦說，5大景點一改過去外界認為桃園不好玩印象，桃園景點更成為最適民眾旅遊好吃、好住、好玩、好買的去處，希望市府相關單位好好宣傳。

楊勝評說，全國10大當紅國旅景點，大溪老街、石門水庫更以人流成長4倍、2倍多列前2景點，如今疫情解封，各景點已無人流限制，恢復平日，市府徵推出500元電子旅遊券，本月22日開放民眾上網登記抽韱、限量1萬份，自7月1日起使用，住宿桃園1晚亦可免費贈送桃園1日遊，吸引民眾搶三倍券商機。

觀旅局將從7月起推出下半年系列精彩活動，7月15日舉辦北橫探險節登場、8月15竹圍濱海音樂派對、9月18日及25日龍岡國際米干節、10月17日桃園國際風箏節、10月24日及31日大溪豆干節、10月30日到11月1日桃園萬聖節、11月1日石門活魚節、12月31日桃園跨年晚會，可讓民眾到桃園精彩連半年。

疫情期間人流管制，桃園市石門水庫（見圖）湧入大量人潮成為全國成長景點第2名，市府下月起展開下半年觀光旅遊活動吸客。圖／市府觀旅局提供
疫情期間人流管制，桃園市石門水庫（見圖）湧入大量人潮成為全國成長景點第2名，市府下月起展開下半年觀光旅遊活動吸客。圖／市府觀旅局提供

石門水庫 大溪老街 疫情

延伸閱讀

台灣八景島水族館最亮新景點 桃市府證實8月開幕

桃市發夜市券搶商機 三倍券2百元可換4百元夜市券

外國客進不來 桃園拚國旅弭平虧損

疫後觀光解封 桃園月月精采

相關新聞

桃市5大景點即起不限人流 下月北橫探險節打頭陣

中央疫情大解封後，桃園市政府觀旅局為爭取國人旅遊消費，今年下半年全力推動觀光旅遊拚經濟，市長鄭文燦今天指示大力宣傳大溪老...

最美公路「日落大道」日夜皆美 在地攝影師最知道

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，去年獲得交通部最美景觀公路票選第1名，在地攝影工作者張文煥提供的照片功不可沒...

最美日落大道打造台61最美驛站 徐耀昌：留住遊客賺錢

台灣10大最美景觀公路票選第1名的台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，觀光局補助1200萬元興建觀台案，今天會勘...

門前私設鐵皮圍籬擺放報廢車 楊文科要求3天內強制拆除

新竹縣關西鎮仁安里中豐路2段有十多戶建物因門前一條原徵收後來撤銷的私地，5月25日遭土地所有權人於住宅前方約1公尺範圍內...

社會新鮮人注意 桃園辦5場大型徵才活動、釋出5千職缺

受新冠肺炎影響，不少大型活動紛紛取消，許多大專院校為配合政府防疫政策，也停辦實體大型就業博覽會。近期疫情趨緩，加上畢業季...

桃園「安心即時上工計畫」已派工1346人、尚有558職缺

桃園「安心即時上工計畫」截至6月5日止，實際派工人數達1346人、尚有558個職缺。桃園市政府就業服務處業務科長葉國欽表...

竹市「環保艦隊」年清3千公斤海洋廢棄物　獲大獎肯定

新竹市環保局與新竹區漁會合作，2017年成立海洋環保艦隊，共募集135艘漁船加入，透過民間能量清除海洋廢棄物，經統計去年...

疫情大解封 拱天宮兩個月內恢復進香遶境

新冠疫情大解封，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮研擬依程序恢復今年進香活動，管理委員會總幹事陳春發說，政府目前進香限制1000人...

桃市發夜市券搶商機 三倍券2百元可換4百元夜市券

行政院推出振興「三倍券」，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，桃園加碼振興擴大版，推出桃園夜市券，民眾可用三倍券每200元兌換4...

桃市捷運公車市府大解封 明起學校師生可不戴口罩

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，因應中央疫情指揮中心大解封，鄭文燦宣布，針對桃園捷運、公車及市府實名制洽公，即日...

助「打中午」吸客 竹縣改造寶山4村

「打中午文化季」是新竹縣寶山鄉每年元宵節盛事，因周遭腹地有限，縣府協助爭取客委會預算1764萬元，加上鄉公所自籌336萬...

鄉親鄉情／全台最北產地 竹市荔枝甜又實

一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來！新竹市荔枝產業已有200多年歷史，是全台荔枝產期最晚、產地最北端，因獨特地理境與氣候，果...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

南投雙龍七彩吊橋夯 縣府爭取開放七彩湖串遊程

紙風車重建 林右昌：整個搬來基隆樂觀其成 地點想好了

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。