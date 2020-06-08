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桃市5大景點即起不限人流 下月北橫探險節打頭陣
中央疫情大解封後，桃園市政府觀旅局為爭取國人旅遊消費，今年下半年全力推動觀光旅遊拚經濟，市長鄭文燦今天指示大力宣傳大溪老街、石門水庫5大最佳旅遊景點，觀旅局長楊勝評今天下午說，疫情解禁，桃園各大景點即日起不再限制人流，下月起北橫探險節登場，展開下半年觀光旅遊活動，讓桃園好吃、好玩「月月都精彩」。
桃園市大溪老街、石門水庫、慈湖、角板山、虎頭山5大景點，在疫情期間，人流限制警示下，備受民眾喜愛戶外去處，成為今年成長10大熱門國旅景點，鄭文燦說，5大景點一改過去外界認為桃園不好玩印象，桃園景點更成為最適民眾旅遊好吃、好住、好玩、好買的去處，希望市府相關單位好好宣傳。
楊勝評說，全國10大當紅國旅景點，大溪老街、石門水庫更以人流成長4倍、2倍多列前2景點，如今疫情解封，各景點已無人流限制，恢復平日，市府徵推出500元電子旅遊券，本月22日開放民眾上網登記抽韱、限量1萬份，自7月1日起使用，住宿桃園1晚亦可免費贈送桃園1日遊，吸引民眾搶三倍券商機。
觀旅局將從7月起推出下半年系列精彩活動，7月15日舉辦北橫探險節登場、8月15竹圍濱海音樂派對、9月18日及25日龍岡國際米干節、10月17日桃園國際風箏節、10月24日及31日大溪豆干節、10月30日到11月1日桃園萬聖節、11月1日石門活魚節、12月31日桃園跨年晚會，可讓民眾到桃園精彩連半年。
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