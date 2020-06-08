變電箱彩繪上身 苗栗街頭市容變美了

台灣電力公司變電箱街頭林立，苗栗縣政府運用節電獎金，今年連續第2年辦理「變電箱節電彩繪徵圖競賽」，得獎作品繪製輸出在竹南鎮環市路100座變電箱，連接去年頭份市中央路的50座彩繪變電箱，讓人眼睛一亮，節電宣導融入到生活環境。

苗栗縣府鼓勵全民節電舉辦的「變電箱節電彩繪徵圖競賽」，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、立委徐志榮太太王慧珍等人，今天在縣府大廳頒獎給58名優勝得主，其中雲林科技大學碩士生楊于萱的作品「惜能．惜源」，融入太陽能、風電等綠能繪出節電新生活，創意吸睛，贏得第1名獎金3萬元。。

今天上午頒獎典禮，並安排客家金曲歌手邱廉欽開唱，及噴漆大師胡亞圖大展節電藝術創作，炒熱現場氣氛，

徐耀昌表示，今年參賽作品競爭激烈，除了融入節電概念，更結合苗栗在地特色，巧妙的將地球、環境、建設與生活以畫作方式充分表達，不論電腦繪圖或手繪，都令人印象深刻。

縣府工商發展處長黃智群指出，得獎作品繪製輸出在竹南鎮環市路的變電箱上，預計彩繪100座，美化市容及彰顯各作品節電主張，6月15日並將展示在苗栗火車站後站「節電創意廊道」，喚起全民對節電議題的關心，同時讓節電藝術成為街頭新亮點。

縣府去年創新推出變電箱彩繪徵圖競賽，50座彩繪變電箱在頭份市中央路獲得佳評，今年再次舉辦，以「節電生活」為主題徵圖，此外，也對7所國中、小美術班徵件，扎根校園節電基礎，總投稿數逾1120件，較上一屆大幅增加。