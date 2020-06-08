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竹市學校球隊性騷疑雲懲處失職 市府：管理通報要檢討

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市一所學校體育球隊上周驚爆性騷擾疑雲，市長林智堅責成秘書長成立專案調查小組，調查行政程序及訪談當事同學釐清案發經過，於今天完成調查。示意圖／ingimage
新竹市一所學校體育球隊上周驚爆性騷擾疑雲，市長林智堅責成秘書長成立專案調查小組，調查行政程序及訪談當事同學釐清案發經過，於今天完成調查。示意圖／ingimage

新竹市一所學校體育球隊上周驚爆性騷擾疑雲，對此，新竹市府教育處指出，市長林智堅上週責成秘書長成立專案調查小組，調查行政程序及訪談當事同學釐清案發經過，於今天完成調查，確認校方在球隊管理工作方面確有疏失，市府將對相關人員進行懲處，並檢討改革現行體育班的管理措施與校安通報機制。

市府指出，目前教育處長黃錦能請辭獲准，而校方在管理工作上確有疏失，該校教練未善盡輔導學童及通報之責，上週市府已將教練解聘，校長、主任分別記過處分。市府將記取教訓，痛定思痛，全面檢視並改革體育校隊的管理機制，把孩子的身心健全發展擺第一，杜絕憾事再次發生。

此外，為維護球員安全以及確保不受案件影響及標籤化，該校體育班即日起解散，針對隊員的心理輔導已在進行，市府將協助體育專長學生的後續發展。

市府表示，後續市府也因此將啟動兩項改革措施，包括訂定體育班管理要點，邀請外部專家學者進行訪視評鑑，並建立體育班成立的淘汰機制，以及球隊日常運作應回歸校方的管理機制，落實權責相符，避免外部因素影響，要讓全市的體育校隊發展更加健全。

體育 新竹

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