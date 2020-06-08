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最美公路「日落大道」日夜皆美 在地攝影師最知道

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥利用積水拍出日落天地相互輝映，帶動一股風潮。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥利用積水拍出日落天地相互輝映，帶動一股風潮。圖／張文煥提供

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，去年獲得交通部最美景觀公路票選第1名，在地攝影工作者張文煥提供的照片功不可沒，他分享日落大道白天是藍色大海，傍晚又有太陽西沉，日夜皆美，期待7月20日今年最後一次的最美日落。

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道前年6月間開通，太陽西沉的美景如畫，日落大道美名不逕而傳，張文煥也著迷，拍下不少作品，一次雨後利用路面積水，製造出天、地相互輝映效果，還帶動風潮，作品還成了去年交通部十大最美景觀公路票選的路段圖片，並一舉獲得票選第1。

張文煥分享經驗，日落大道因4線道聯絡道連接台1線「T」字路口，景深夠且寬廣，且少有電線等障礙物，條件得天獨厚，白天有開闊大海、天空，飄過的雲、通過的船隻，都能增添構圖畫點睛，傍晚日落又有晚霞倒映海面更是絕美，日夜都出景。

他指出，1年中因太陽南、北回歸線移動軌跡，有2次太陽會從聯絡道中央西沉台灣海峽最美，今年第1次落在上個月，不巧梅雨期間錯過，依他的經驗下一次最美應該會落在7月20日左右，讓他很期待。

張文煥認為要日落大道懸日或太陽西沉美景，如果使用一般手機，僅能拍到全景，除非加裝長鏡頭，建議使用長焦鏡頭約300mm以上，光圈盡量不要開太大，不同條件下光圈跟快們都要隨時調整，並沒有固定模式，多拍幾張一定會有滿意作品。

他舉交通部票選的其中一張作品為例，採手動模式，調整光圈孔徑f/8，曝光1/160秒，ISO-400，曝光+0.3步，焦距250mm，最大光圈5，供大家參考拍出美景。

苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品，日夜皆美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品，日夜皆美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品絕美，一舉獲得去年最美景觀公路第1名。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品絕美，一舉獲得去年最美景觀公路第1名。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品，日夜皆美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品，日夜皆美。圖／張文煥提供

苗栗縣 梅雨

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