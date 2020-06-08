最美公路「日落大道」日夜皆美 在地攝影師最知道

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，去年獲得交通部最美景觀公路票選第1名，在地攝影工作者張文煥提供的照片功不可沒，他分享日落大道白天是藍色大海，傍晚又有太陽西沉，日夜皆美，期待7月20日今年最後一次的最美日落。

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道前年6月間開通，太陽西沉的美景如畫，日落大道美名不逕而傳，張文煥也著迷，拍下不少作品，一次雨後利用路面積水，製造出天、地相互輝映效果，還帶動風潮，作品還成了去年交通部十大最美景觀公路票選的路段圖片，並一舉獲得票選第1。

張文煥分享經驗，日落大道因4線道聯絡道連接台1線「T」字路口，景深夠且寬廣，且少有電線等障礙物，條件得天獨厚，白天有開闊大海、天空，飄過的雲、通過的船隻，都能增添構圖畫點睛，傍晚日落又有晚霞倒映海面更是絕美，日夜都出景。

他指出，1年中因太陽南、北回歸線移動軌跡，有2次太陽會從聯絡道中央西沉台灣海峽最美，今年第1次落在上個月，不巧梅雨期間錯過，依他的經驗下一次最美應該會落在7月20日左右，讓他很期待。

張文煥認為要日落大道懸日或太陽西沉美景，如果使用一般手機，僅能拍到全景，除非加裝長鏡頭，建議使用長焦鏡頭約300mm以上，光圈盡量不要開太大，不同條件下光圈跟快們都要隨時調整，並沒有固定模式，多拍幾張一定會有滿意作品。