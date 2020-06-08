最美日落大道打造台61最美驛站 徐耀昌：留住遊客賺錢

台灣10大最美景觀公路票選第1名的台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「日落大道」，觀光局補助1200萬元興建觀台案，今天會勘提出二期工程升級版，規畫擴大腹地招商，經營便利商店、庭園咖啡，並結合北通霄拱天宮宗教文化，海邊風車彩繪、堤岸景觀改善，打造最美台61線驛站。

觀光局去年辦理10大最美景觀公路選拔，日落大道票選冠軍，台61線通霄鎮新埔聯絡道懸日，及太陽西沉台灣海峽的美景，吸引遊客慕名而來拍照，但穿梭馬路險象環生，中央、地方都有共識，第1名日落大道，一定要有安全觀賞地點，立委陳超明協助爭取補助1200萬元興建，今天會勘用地，並規畫2期工程藍圖。

苗栗縣長徐耀昌、縣議員張顧礫、徐永煌、通霄鎮長陳漢志，及陳超明服務處執行長邱俐俐等人會勘，縣府文化觀光局長林彥甫指出，第1期工程先行運用公路總局約0.2公頃土地，興建2層約5米高的高架觀景平台，2樓提供最佳觀日和取景角度，1樓與路緣安全空間則作為停車空間，預定今年8月動工。

他說，第二期計畫1.5公頃腹地，規畫西濱休息站、停車場、公共廁所、觀景及咖啡區等，結合交通部有意推動在台61線設置服務區構想，政府投資招商經營，打造台61線最美的驛站，最美的日落大道，屆時可望吸引每年上百萬人次遊客。