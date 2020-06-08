門前私設鐵皮圍籬擺放報廢車 楊文科要求3天內強制拆除

新竹縣關西鎮仁安里中豐路2段有十多戶建物因門前一條原徵收後來撤銷的私地，5月25日遭土地所有權人於住宅前方約1公尺範圍內私設鐵皮圍籬並擺放廢棄車輛，造成住戶通行不便，遭新竹縣府確認屬違建，縣長楊文科今召開協調會，認為此舉已違法，要求三日內將圍籬及廢棄車輛強制清除，還給住戶通行空間。

縣府指出，該處原要納入台三線拓寬，辦理道路土地徵收，後續因台三線改道於內山公路而撤銷徵收，住戶與地主土地價購也未取得共識，為解決這個多年問題，縣府今召開調解會，由楊文科主持，縣府各相關局處、議員羅仕琦、連郁婷、關西鎮公所鎮長劉德樑等人也出席討論。

對於土地所有權人私設圍籬、放置廢棄車輛行為，工務處指出，放置廢棄車輛地為國有財產署及縣有地用地範圍，另外，廢棄車輛在道路推積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通，可依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法處置，工務處及國產署已於5月29日起張貼公告，要求行為人即時停止並消除障礙，此外，私設圍籬行為，也已違反建築法，有關西鎮公所查報在案。

至於道路權責問題，工務處指出，該路段早期為舊台三線為公路總局維管，在1992年改線至關西內山公路，既有道路已完工，現況土地屬都市計畫內計畫道路，管理機關及需地機關皆為關西鎮公所。

西鎮長劉德樑說，關西鎮多有屬類似問題地，恐多塊土地需徵收，將對公所財力造成負擔。對此，財政處建議，公所徵收土地依分輕重緩急案，可逐年編列預算辦理土地徵收。