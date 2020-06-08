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門前私設鐵皮圍籬擺放報廢車 楊文科要求3天內強制拆除

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹縣關西鎮仁安里中豐路有十多戶建物因門前一條原徵收後來撤銷的私地，遭土地所有權人於住宅前方約1公尺範圍內私設鐵皮圍籬並擺放廢棄車輛，造成住戶通行不便。圖／新竹縣政府提供
竹縣關西鎮仁安里中豐路有十多戶建物因門前一條原徵收後來撤銷的私地，遭土地所有權人於住宅前方約1公尺範圍內私設鐵皮圍籬並擺放廢棄車輛，造成住戶通行不便。圖／新竹縣政府提供

新竹縣關西鎮仁安里中豐路2段有十多戶建物因門前一條原徵收後來撤銷的私地，5月25日遭土地所有權人於住宅前方約1公尺範圍內私設鐵皮圍籬並擺放廢棄車輛，造成住戶通行不便，遭新竹縣府確認屬違建，縣長楊文科今召開協調會，認為此舉已違法，要求三日內將圍籬及廢棄車輛強制清除，還給住戶通行空間。

縣府指出，該處原要納入台三線拓寬，辦理道路土地徵收，後續因台三線改道於內山公路而撤銷徵收，住戶與地主土地價購也未取得共識，為解決這個多年問題，縣府今召開調解會，由楊文科主持，縣府各相關局處、議員羅仕琦、連郁婷、關西鎮公所鎮長劉德樑等人也出席討論。

對於土地所有權人私設圍籬、放置廢棄車輛行為，工務處指出，放置廢棄車輛地為國有財產署及縣有地用地範圍，另外，廢棄車輛在道路推積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通，可依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法處置，工務處及國產署已於5月29日起張貼公告，要求行為人即時停止並消除障礙，此外，私設圍籬行為，也已違反建築法，有關西鎮公所查報在案。

至於道路權責問題，工務處指出，該路段早期為舊台三線為公路總局維管，在1992年改線至關西內山公路，既有道路已完工，現況土地屬都市計畫內計畫道路，管理機關及需地機關皆為關西鎮公所。

西鎮長劉德樑說，關西鎮多有屬類似問題地，恐多塊土地需徵收，將對公所財力造成負擔。對此，財政處建議，公所徵收土地依分輕重緩急案，可逐年編列預算辦理土地徵收。

楊文科指出，考慮到地主利益，該地由需地機關關西鎮公所立即與地主協議價購，並由公所登記，使用都市計畫或納入牛欄河區段徵收方式，來解決土地問題。

竹縣關西鎮仁安里中豐路有十多戶建物因門前一條原徵收後來撤銷的私地，遭土地所有權人於住宅前方約1公尺範圍內私設鐵皮圍籬並擺放廢棄車輛，造成住戶通行不便。圖／新竹縣政府提供
竹縣關西鎮仁安里中豐路有十多戶建物因門前一條原徵收後來撤銷的私地，遭土地所有權人於住宅前方約1公尺範圍內私設鐵皮圍籬並擺放廢棄車輛，造成住戶通行不便。圖／新竹縣政府提供

台三線 楊文科 新竹

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