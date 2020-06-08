社會新鮮人注意 桃園辦5場大型徵才活動、釋出5千職缺

受新冠肺炎影響，不少大型活動紛紛取消，許多大專院校為配合政府防疫政策，也停辦實體大型就業博覽會。近期疫情趨緩，加上畢業季將至，桃園市政府就業服務處將於6月至8月，辦理5場青年專場大型徵才活動，釋出5千個以上的職缺，希望讓畢業生有更多工作機會選擇。

桃園市政府就業服務處表示，6月至8月將辦理5場次青年專場大型徵才活動，總計邀請167家廠商參與，釋出5千個以上職缺。廠商包括中華精測科技、科達製藥、欣興電子、宏致電子、晶碩光學、大潤發、寶雅國際等企業，現場更釋出品保專員、人資專員、採購專員、網路管理師、製程工程師、設備工程師、品保工程師、研發工程師、客服工程師等多元職缺，薪資最高可達7萬元。

5場次徵才活動資訊，分別為6月18日早上10點至下午2點於海豐海鮮餐廳、6月19日早上9點至下午1點於廣豐新天地舉行、6月20日10點至下午3點於尊爵飯店辦理、7月22日早上10點至下午3點於鉑宴會館舉行、8月7日早上10點至下午2點於住都大飯店辦理。

就業服務處指出，徵才現場提供求職者職涯諮商、履歷健診、創業諮詢等多項服務，協助民眾尋找職涯方向並作好求職準備。為促進求職者順利就業，活動現場提供多種方案諮詢及登記，另外桃園還有推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1000元。

另外近來受疫情影響，市民可能因此減少工時及工作機會，徵才現場更特別提供「安心即時上工」方案申請，凡於申請登記當日前1年內具有勞工保險或就業保險之投保紀錄，即可到公部門從事計時工作，每小時按基本工資158元發給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多可領1萬2640元，最長可工作6個月，以穩定經濟生活。