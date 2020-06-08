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桃園「安心即時上工計畫」已派工1346人、尚有558職缺

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園「安心即時上工計畫」目前實際派工人數達1346人、尚有558個職缺。圖／勞動局提供
桃園「安心即時上工計畫」目前實際派工人數達1346人、尚有558個職缺。圖／勞動局提供

桃園「安心即時上工計畫」截至6月5日止，實際派工人數達1346人、尚有558個職缺。桃園市政府就業服務處業務科長葉國欽表示，疫情爆發時一天約有4、50人申請，近期疫情趨緩每天僅有2、30人申請，名額仍相當足夠。

不少民眾因受到疫情波及而失業，為降低市民薪資減損對生活造成的影響，「安心即時上工計畫」讓市民可申請到市府從事計時工作，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長補助6個月為限，來協助市民穩定生活。

桃園市政府就業服務處統計，目前桃園實際派工人數有1346人、尚有558個職缺，有110多人正在推介面試。葉國欽指出，疫情剛爆發時申請人數約有4、50人，近期疫情趨緩，申請人數並沒有像以前這麼多，約從5月底開始，每天僅有約2、30人申請。他說，目前仍有558個職缺，名額相當足夠。

就業服務處表示，考量市民申請便利性，擴大受理據點，除原有桃園、中壢就業中心外，桃市各區公所的12個就業服務台亦同步受理民眾申請登記，也可採電話或線上預約登記。不僅如此，近期將舉辦的徵才活動現場，也有提供「安心即時上工」方案申請，鼓勵有需求市民前往應徵面試或申請登記。

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