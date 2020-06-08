台灣八景島水族館最亮新景點 桃市府證實8月開幕

日本橫濱八景島海島樂園在台灣打造第一個海外分館的台灣八景島水族館Xpark，桃園市政府今天上午證實將在今年8月開幕，因應八景島水族館啟動，市府計畫9月起在高鐵桃園店前規畫活動式遊樂園及活動，市長鄭文燦決定因應台灣八景島開幕開會協助後續問題解決，促進桃園旅遊。

桃園市高鐵桃園站後方華泰名品城旁、國泰人壽規畫產專區內，日本橫濱八景島海島樂園歷時5年在台灣打造的台灣八景島水族館Xpark，佔地4500坪，地上3層、地下2層，目前外觀硬體完工、進行內部裝潢，鄭文燦指示經發局、觀旅局相關局處邀集八景島業者開會，他將主持討論八景島開幕後續交通疏導、員工招募等問題，協助開幕順利。