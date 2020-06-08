竹市環保艦隊清海洋廢棄物有成 獲全國評比獎項

新竹市環保局與新竹區漁會合作，106年成立環保艦隊，去年共清除3000公斤的海洋廢棄物，獲海洋委員會肯定，拿下109年全國環保艦隊評比的多個獎項。

新竹市政府今天發新聞稿表示，新竹海洋環保艦隊於106年3月成立，成員為登記有案之漁船船主或船長，截止目前共募集135艘漁船加入，透過民間能量清除海洋廢棄物，經統計108年環保艦隊共清除資源回收物200公斤、一般垃圾800公斤及廢棄漁網2000公斤。

竹市環保局長江盛任於稿中表示，海洋委員會今年首度舉辦全國海洋環保艦隊評比，經遴選結果，新竹市囊括全數獎項，包括最佳環保艦隊、最佳推手獎-區漁會組、推動海洋事務績優公務員等3項。

江盛任指出，「最佳環保艦隊」獲獎有3人，陳泰安船長榮獲特優獎、彭偉明船長榮獲優等獎、陳永地船長榮獲守護獎；新竹區漁會積極協助招募環保艦隊，獲得「最佳推手獎」。

此外，環保局副局長洪明仕推動海洋事務不遺餘力，包含海洋污染防治、推動海洋環保艦隊及海底撈巡守隊、海洋回收站等，獲「推動海洋事務績優公務員」的殊榮。

江盛任表示，為廣邀更多漁民加入海上環保尖兵行列，增加環保艦隊清除動能，今年推出「新竹市環保艦隊獎勵兌換機制」活動，採提高誘因及競賽方式，以期共同維護海洋環境及資源永續。

江盛任指出，只要申請加入環保艦隊，每月清除海洋廢棄物並攜回岸際處理者，均可獲得兌換獎勵。