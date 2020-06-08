竹市「環保艦隊」年清3千公斤海洋廢棄物　獲大獎肯定

新竹市環保局與新竹區漁會合作，2017年成立海洋環保艦隊，共募集135艘漁船加入，透過民間能量清除海洋廢棄物，經統計去年環保艦隊共清除資源回收物200公斤、一般垃圾800公斤及廢棄漁網2000公斤，獲海洋委員會肯定，拿下109年全國環保艦隊評比全數獎項，包括最佳環保艦隊、最佳推手獎區漁會組、推動海洋事務績優公務員等。

環保局表示，今年海洋委員會首度舉辦全國海洋環保艦隊評比，經遴選結果，竹市囊括全數獎項，其中，「最佳環保艦隊」獲獎有3人，船長陳泰安獲特優獎、船長彭偉明獲優等獎、船長陳永地榮獲守護獎；新竹區漁會積極協助招募環保艦隊，則獲「最佳推手獎」；此外，環保局副局長洪明仕推動海洋事務不遺餘力，包含海洋污染防治、推動海洋環保艦隊及海底撈巡守隊、海洋回收站等，也成為「推動海洋事務績優公務員」。

環保局表示，獲「最佳環保艦隊特優獎」的陳泰安現年58歲，2017年3月加入竹市海洋環保艦隊環保艦隊，去年清除海洋廢棄物高達1730公斤；「最佳環保艦隊優等獎」的彭偉明2017年加入環保艦隊擔任副隊長至今協助推動環保艦隊人員招募事宜，也熱心參與海洋油污染緊急應變演練；獲「最佳環保艦隊-守護獎」的陳永地捕魚20多年也是環保艦隊隊長，至今成功招募135艘漁船加入海上尖兵。