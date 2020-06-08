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疫情大解封 拱天宮兩個月內恢復進香遶境
新冠疫情大解封，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮研擬依程序恢復今年進香活動，管理委員會總幹事陳春發說，政府目前進香限制1000人之內，拱天宮會配合疏散神轎附近信眾，局部不要超過千人，並做好相關防疫，最好是這兩個月辦，最遲農曆8月前進香。
陳春發強調，不過恢復進香要經過一定程序，經管委會討論，並請示媽祖，將來進香拱天宮一定會做好沿途擺設洗手液，要求行進間佩戴口罩、分食等配套措施。
通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖雲林縣北港朝天宮，徒步約200公里進香活動，是文化部指定為國家重要無形文化活動資產，去年創下5萬人隨香紀錄。
今年原定3月24日出發，4月1日回宮，受到疫情影響，管理委員配合防疫，及拱天宮對媽祖、社會、信徒都有責任，因此堅定配合政府防疫政策，採取暫緩、延期、取消3步驟因應，目前疫情已大解封，可望恢復。
圖／本報資料照片
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