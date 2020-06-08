桃市發夜市券搶商機 三倍券2百元可換4百元夜市券

行政院推出振興「三倍券」，桃園市長鄭文燦今天上午宣布，桃園加碼振興擴大版，推出桃園夜市券，民眾可用三倍券每200元兌換400元夜市券，放大1倍，包括觀光工廠用三倍券200元可抵用300元，配合各商圈優惠折扣，另發放500元電子旅遊券1萬份，在桃園住宿送免費一日遊，促銷桃園爭取經濟商機。

市府經發局長郭裕信表示，為搶振興三倍券商機，市府加碼120萬元桃園夜市券，自7月17日起到26日的10天期間，可以三倍券每200元兌換成400元夜市券（面額50元共8張），各地民眾均可兌換，可在桃園、中壢觀光夜市及八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市4大夜市使用。

桃園夜市券預計發放6千份，兌換期限10天、平均每天600份，希望短時間加強刺激經濟力道，以三倍券放大2倍效果，吸引民眾使用，桃園夜市券使用期限可到9月30日。

觀光工廠配合推出「1.5倍購」專案，自7月15日至8月31日止，民眾持三倍券200元可抵用購買300元專區商品、約67折，包括郭元益糕餅博物館、巧克力共和國、祥儀機器人夢工廠、老K舒眠文化館等觀光工廠及產業文化館，均有意願響應推出「1.5倍購專區」吸客。