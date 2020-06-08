放大振興三倍券效益 桃園市再推擴大版政策

桃園市長鄭文燦今天表示，為了擴大振興三倍券的使用效益，桃園市政府將再推出限量6000份的桃園夜市券，民眾可將手上200元的三倍券換成400元，放大一倍，觀光工廠也將推出優惠。

鄭文燦上午主持防疫振興專案會議後接受記者聯訪表示，市府配合紓困振興方案推出擴大版，除了先試辦1萬人份的500元電子振興券，及住宿在桃園送一日遊外，也推出夜市200元三倍券可以換成400元，放大1倍，以及觀光工廠200元三倍券放大成為300元。

另外，各商圈也協調推出優惠折扣，桃園大眾捷運公司也將同步推出沿途商圈商店小旅行，以及即將在8月開幕的青埔水族館規劃有聯名售票活動，希望能藉此促進桃園市的觀光旅遊。

桃園市政府經濟發展局長郭裕信表示，民眾領購振興三倍券後，可在7月17日到26日間，持200元面額的振興三倍券，前往桃園市的桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市、龍潭觀光夜市，兌換限量6000份的400元「桃園夜市券」使用。

郭裕信說，活動不限制兌換的對象是否為市民，但每人限兌換一次換完為止。這些「桃園夜市券」將可使用到9月30日止。另外，經發局也將協調桃園市的觀光工廠，推出「1.5倍專區」，讓民眾持200元面額的振興三倍券，就能買到價值300元的商品。