桃市捷運公車市府大解封 明起學校師生可不戴口罩

桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，因應中央疫情指揮中心大解封，鄭文燦宣布，針對桃園捷運、公車及市府實名制洽公，即日起可以在保持社交距離下，不強制戴口罩，並自明天（9日）起，全市各學校師生、職員進出校園，保持安全距離下，可不強制戴口罩，但仍須符合防疫新生活規範。

鄭文燦母喪期間，今天恢復上班，面對中央疫情大解封，市府史局處提出桃園各項封措施討論後，鄭文燦說，針對各社區關懷據點及市民活動中心，亦自即日起開放使用及提供租借，不過仍暫時不提供共餐服務，可以用便當或外帶方式，將來自助餐型態如果可以到達防疫規範，則再實施自助餐共餐型態。