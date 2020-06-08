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桃市捷運公車市府大解封 明起學校師生可不戴口罩
桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，因應中央疫情指揮中心大解封，鄭文燦宣布，針對桃園捷運、公車及市府實名制洽公，即日起可以在保持社交距離下，不強制戴口罩，並自明天（9日）起，全市各學校師生、職員進出校園，保持安全距離下，可不強制戴口罩，但仍須符合防疫新生活規範。
鄭文燦母喪期間，今天恢復上班，面對中央疫情大解封，市府史局處提出桃園各項封措施討論後，鄭文燦說，針對各社區關懷據點及市民活動中心，亦自即日起開放使用及提供租借，不過仍暫時不提供共餐服務，可以用便當或外帶方式，將來自助餐型態如果可以到達防疫規範，則再實施自助餐共餐型態。
學校戶外教學包括環教場所、食農教育、觀光工廠，請教育局採每1區提供1條教學路線做踩線團，提供其他學校參考，暑假青少年育樂營亦同步恢復，畢業典禮、畢業旅行也都恢復，最近考試暫時仍採取戴口罩對策。
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