疫情大解封苗栗10日辦徵才 端午近還送香包

疫情大解封後，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在苗栗縣首場徵才活動，6月10日上午9點至下午1點在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）辦理，協助盡速就業，提供社會新鮮人先行卡位的機會，現場並有「勞工疫期安心就業指南」摺頁，助勞工穩定就業或順利轉職。

徵才活動在端午節前夕，參加民眾可獲得端午香包1個，預祝面試包你中（粽），數量有限，送完為止，詳情可上桃竹苗分署網站、臉書粉絲專業賈桃樂（JobTaole），或撥打24小時免付費專線0800-777888查詢。

參加廠商包括科技業京元電子、錼創顯示科技、信邦電子、欣興電子、乾坤科技，餐飲及旅遊業川王國際餐飲、海底撈火鍋、王品餐飲-石二鍋、威信旅行社，另有冠軍建材、慈濟居家長照、德國福維克等3家廠商，提供工程師、技術員、儲備店長、餐飲服務員、社群媒體管理員、居服員等，共約400個職缺。

勞動部桃竹苗分署長賴家仁表示，疫情趨緩經濟活動逐步恢復，廠商人力需求持續加溫，求職者要把握機會積極參與面試，社會新鮮人可多運用公立就服機構管道找工作投入職場，分署6月17日上午9點至下午1點在竹南科學園區就業服務台（苗栗縣竹南鎮科研路36號），還有一場聯合6家廠商的徵才活動。

此外，分署蒐羅就業紓困相關計畫及資源，推出「勞工疫期安心就業指南」摺頁，以「減班休息」「兼差打工」、「創業協助」、「失待業轉職」，歸納勞工分階段將可運用資源串聯及摘要，助勞工疫期安心就業，徵才活動現場提供，民眾也可至就業中心索取或官網下載。