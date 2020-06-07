自彈自唱擄獲評審心 第4屆「桃青之星」冠軍出爐

為年輕人打造舞台，桃園市政府青年事務局主辦「2020青年達人賽桃青之星4總決賽」，鼓勵身懷絕技的青年參賽。今天下午經影片海選、複賽激烈競爭後的22強，聚集在興光堡壘桃園青年創藝聚落，爭取獎金及公開活動演出的媒合機會。

雖然受疫情影響，但第4屆「桃青之星」選拔賽仍有超過150組選手報名參加，歷經海選及複賽競爭後，今天留下22組爭奪總冠軍。最終成績揭曉，第1名由陳詠心、侯可文組成的「空氣感樂團」，自彈自唱自創曲「今天真是不怎麼樣的一天」拿下冠軍，獨拿5萬元獎金；第2名至第10名分別為，「Y.C.」、「失眠樂團」、王羿鈞、「阿嬤想唱歌」、「霹靂三劍客」、「694」、「遺傳因子」、洪筱昀、「4MINIA」。

青年局表示，今年因應疫情，決賽現場未開放觀眾和親友入場，全程改為線上直播，透過專業舞台、燈光效果及現場3機攝影多角度捕捉，媲美大型電視選秀節目。此外，比起往年唱歌跳舞的選手外，今年特殊才藝選手有變多的趨勢，包括雜耍、調酒、扯鈴等。此外，今年預計至少有40多場的媒合活動，希望讓選手們能有更多發展空間。

「失眠樂團」成員趙葉文、張采妮及吳興儒，因都喜歡音樂，在因緣際會下認識。去年吳興儒曾報名參賽，但可惜未進入複賽，這次找來風靡全校的主唱張采妮及鼓手趙葉文攜手合作，成功奪得第二名。張采妮表示，雖然他們年紀輕、樂團成立時間也不久，但對他們來說，能相聚在一起玩音樂就是件得來不易的事。