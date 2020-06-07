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從社會問題發想 桃園社會企業創業競賽101組團隊競爭

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
獲得冠軍抱走12萬元的「1/5數位共享部落」團隊，從部落生活與文化習慣發想，開發出適合偏鄉部落居民的共享經濟平台。圖／市府青年局提供
獲得冠軍抱走12萬元的「1/5數位共享部落」團隊，從部落生活與文化習慣發想，開發出適合偏鄉部落居民的共享經濟平台。圖／市府青年局提供

為集結全台學生與創業家的創意思維與熱情，桃園市政府舉辦第4屆「桃園社會企業創業競賽」，有101組團隊踴躍參賽，冠軍由「1/5數位共享部落」團隊拿下，抱走12萬元創業獎金。青年局表示，這次不少團隊從社會問題發想，如身障者與弱勢族群就業、環境汙染及城鄉差距等問題，共同思考如何解決社會問題。

獲得冠軍抱走12萬元的「1/5數位共享部落」團隊，從部落生活與文化習慣發想，開發出適合偏鄉部落居民的共享經濟平台，由需求者提出欲解決的事務，同時以快速的對稱資訊流平台，給順路協助者以「一鍵接單」提供共享時間順路處理。

亞軍「台灣心輔犬培育團隊」團隊，除培訓適合服務的心輔犬外，更與專業人士學習復健與情緒障礙等課程，協助情緒障礙患者、精障者、特殊族群兒童至成人與銀髮族，促進其身心健康與復健治療。

「渡設計Do Design」團隊獲得季軍，由於不少青少年因家庭環境、身心、經濟等因素而失去教育機會，將面臨工作環境惡劣、低薪、無勞動保障的困境。該團隊提供這些青少年學習設計課程，並同步參與業界設計案，給予大公司設計服務折價。

除前3名外，拿下優勝的「衣服圖書館」為了有效解決舊衣廢棄，設計出線上共享衣櫃系統，用來交換舊衣，達成循環經濟目標，以降低購買需求、減少快時尚汙染。

青年局表示，獲獎團隊除能獲得獎金外，桃園市政府社會企業中心將量身打造一對一創業諮詢輔導與資源挹注，加速其進入市場，並在桃園落地生根。此外，將於10月舉辦產業媒合暨輔導成果展活動，邀請企業與一般民眾共同參與，協助社企團隊曝光及與市場對接。

亞軍「台灣心輔犬培育團隊」團隊，培訓適合服務的心輔犬，協助情緒障礙患者、精障者、特殊族群兒童至成人與銀髮族，促進其身心健康與復健治療。圖／市府青年局提供
亞軍「台灣心輔犬培育團隊」團隊，培訓適合服務的心輔犬，協助情緒障礙患者、精障者、特殊族群兒童至成人與銀髮族，促進其身心健康與復健治療。圖／市府青年局提供

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