從社會問題發想 桃園社會企業創業競賽101組團隊競爭

為集結全台學生與創業家的創意思維與熱情，桃園市政府舉辦第4屆「桃園社會企業創業競賽」，有101組團隊踴躍參賽，冠軍由「1/5數位共享部落」團隊拿下，抱走12萬元創業獎金。青年局表示，這次不少團隊從社會問題發想，如身障者與弱勢族群就業、環境汙染及城鄉差距等問題，共同思考如何解決社會問題。

獲得冠軍抱走12萬元的「1/5數位共享部落」團隊，從部落生活與文化習慣發想，開發出適合偏鄉部落居民的共享經濟平台，由需求者提出欲解決的事務，同時以快速的對稱資訊流平台，給順路協助者以「一鍵接單」提供共享時間順路處理。

亞軍「台灣心輔犬培育團隊」團隊，除培訓適合服務的心輔犬外，更與專業人士學習復健與情緒障礙等課程，協助情緒障礙患者、精障者、特殊族群兒童至成人與銀髮族，促進其身心健康與復健治療。

「渡設計Do Design」團隊獲得季軍，由於不少青少年因家庭環境、身心、經濟等因素而失去教育機會，將面臨工作環境惡劣、低薪、無勞動保障的困境。該團隊提供這些青少年學習設計課程，並同步參與業界設計案，給予大公司設計服務折價。

除前3名外，拿下優勝的「衣服圖書館」為了有效解決舊衣廢棄，設計出線上共享衣櫃系統，用來交換舊衣，達成循環經濟目標，以降低購買需求、減少快時尚汙染。