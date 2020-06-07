桃園富岡派報老屋變創生基地 國內外志工當「洗澡工」

桃園市府文化局今年與青年團隊合作成立｢（楊梅）富岡創生協力隊｣，在富岡老街的中心地｢大井頭｣，改造一棟老屋做為｢富岡創生基地｣。協力隊5月23日開始招募｢擦澡工｣進駐老屋，展開為期兩周的環境清理，要解開被灰塵封存的空間，預計7月中旬完工並對外開放重現老屋風華。

文化局今天在當地舉辦富岡老屋變身創生基地說明會，副市長高安邦、文化局長莊秀美都到場。高安邦指出，市府107年在富岡舉辦｢2018桃園地景藝術節｣，成立富岡地方創生的跨局處推動平台，由文化局辦理富岡地方創生育成計畫，透過公共參與的方式，邀集各地志工大力投入，讓富岡老街的老屋再生。

市府今年8月中旬要辦第一屆富岡鐵道藝術節，結合台鐵富岡機廠以及在地文化、休閒及產業等元素，提振在地經濟發展。高安邦說，未來也將向國發會提出富岡地方創生事業計畫，爭取更多地方創生資源，讓富岡老街生命再生。

莊秀美表示，富岡老街的中心地｢大井頭｣在信義街，這次改造的老屋因屋況損壞嚴重，協力隊採用以修代租，及保留原住戶生活空間的方式承租老屋，集結民眾的力量動手整修，改造老屋成為富岡第一個公共文化空間，5月招募 ｢擦澡工｣時吸引國內外許多志工參與。老屋未來將成為推動富岡地方創生的根據地，也是富岡老屋再生的示範點，期望創造更多老屋再生的機會。

文化局說明，這棟位於富岡信義街上的老屋建於1930年代，前身是富岡派報社，屋主鄒媽媽經營派報業30多年，民國90年代歇業後，平時只有鄒媽媽偶爾回來居住探訪老朋友。