苑裡抹茶石灘暴紅 鎮長乘勝追擊串連景點

苗栗縣苑裡鎮是臨海小鎮，西平里出水海邊今年4、5月滸苔大爆發，媲美北海岸石門老梅綠石槽，鎮長劉秋東形容是魔法石，帶進觀光旅遊人潮，今天成立苑裡海洋文化推廣小組「乘勝追擊」，要讓苑裡更美麗，並串連景點、美食與文化。

明天6月8日是「世界海洋日」，苑裡鎮公所響應，委託中州科技大學推動「再造灣麗．海洋願景」計畫，配合行政院海洋委員會，今天在苑裡濱海藝文中心，成立苑裡海洋文化推廣小組，劉秋東、縣議員陳品安、張顧礫、苑裡鎮民代表會主席洪晃琦等人主持啟動儀式。

劉秋東說，苑裡鎮是臨海小鎮，觀光局去年經典小鎮票選全台第一高票，今年4、5月間西平里出水海邊，沿著海岸線約200公尺石頭上方覆蓋生長滸苔，退潮時美景不輸北海岸石門老梅綠石槽，尤其是夕陽四下映照，更是美不勝收，魔法石爆紅，帶進觀光人潮，希望乘勝追擊，美還要更美，古厝秘境、藺草編、老街美食等山海景點與文化。

今天苑裡海洋文化推廣小組成立大會，散發濃濃的環保及海洋風，中州科大學生熱舞，還化身美人魚、八爪魚、貝殼、海螺走秀，隨後300人大淨灘，清出約200公斤垃圾。