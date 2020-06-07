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宏願大千世界水懺法會 釋本藏為後疫情解封祈福

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市宏願大千世界舉行三昧水懺祈福法會儀式，因應疫情解封，為國家社會、人民祈福。記者曾增勳／攝影
桃園市宏願大千世界舉行三昧水懺祈福法會儀式，因應疫情解封，為國家社會、人民祈福。記者曾增勳／攝影

桃園市蘆竹區宏願大千世界今天上午舉行三昧水懺祈福法會，後疫情時代為社會人民祈福，由住持釋本藏法師率信眾進行祈福儀式，桃園市副市長高安邦與市議員郭麗華、民政局長陳靜航等人參與，高安邦說，疫情在國人共同努力下，國內已連續55天無本土病例，今天起解封，邁向防疫新生活規範，由於國外疫情仍在延燒，希望藉由宏願大千世界法會一起集氣，讓國家社會變得更美好、平安、健康。

宏願大千世界由住持釋本藏法師設計打造以禪為主題的藝術殿堂，建築及館內典藏佛教藝術文物，都深具時代新意及佛法意涵，被網友評比為台灣最美的禪寺之一，因應新冠肺炎疫情解封，釋本藏法師舉行三昧水懺祈福法會為民眾祈福。

釋本藏法師表示，中央疫情指揮中心執行防疫措施以來，今天進行解封、鬆綁的日子，他期盼透祈福法會，為國家社會祈福，也祈願人民平安。

桃園市宏願大千世界住持釋本藏法師（前）主持三昧水懺祈福法會，副市長高安邦（後左）、市議員郭麗華（後右）一起為民眾社會祈福。記者曾增勳／攝影
桃園市宏願大千世界住持釋本藏法師（前）主持三昧水懺祈福法會，副市長高安邦（後左）、市議員郭麗華（後右）一起為民眾社會祈福。記者曾增勳／攝影

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