交通有解！五楊高架延伸頭份段可行性政院核定通過

為紓解大新竹地區高速公路交通壅塞狀況，新竹市長林智堅積極向中央爭取國道1號五楊高架南延案，去年底經行政院完成可行性評估後，今指出，已獲核定通過，後續將交由交通部辦理綜合規劃、都市計畫變更與環評作業，完工後台北至新竹預計只需45分鐘，盼解決長期困擾新竹縣市的交通問題。

林智堅表示，「國道1號五楊高架延伸至苗栗頭份可行性研究」已由國發會於今年3月審議通過，行政院亦於今年5月核定通過，竹市府身為最早提出本案想法並積極協助推動的單位，希望能徹底解決目前中山高新竹段在竹北、公道五、竹科、光復路及系統交流道塞車問題。

市府交通處指出，國道1號中山高速公路為台灣西部走廊交通大動脈，行經桃竹苗等縣市精華發展地區，由於大新竹生活圈持續開發且竹科產業興盛，吸引不少就業人口，使得新竹縣市及苗栗地區對國道1號短程使用及城際運輸需求日益增加，平假日尖峰時段回堵嚴重，明顯影響地區交通出入高速公路，重亦加深地方道路交通負荷，尤其以竹北至頭份路段壅塞情形最為嚴重，五楊高延伸實有迫切需求。

交通處表示，五楊高延伸總建設經費約750億元，評估建成後可獲得1.3倍的經濟效益，具有經濟可行性，市府也將全力協助高公局規劃平面道路及取得相關用地。

交通處舉例，五楊高延伸與國道3號銜接，將設置往返茄苳方向分流匝道，未避免交流道動線複雜使用路人困惑，已請高公局針對該規劃方案妥為處理。市府也將持續追蹤後續綜合規劃進度，盼本案能順利動工興建，以有效解決國道1號新竹路段的交通問題。