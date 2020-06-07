投入2100萬元改善 竹縣「寶山打中午」活動要吸客
「打中午文化季」是新竹縣寶山鄉每年元宵節盛事，為拓展活動場域周遭腹地空間，新竹縣府今指出，已協助寶山鄉公所向客委會爭取預算1764萬元，加上鄉公所自籌336萬元，將於寶山鄉新城村、寶斗村、深井村、三峰村共4村周邊進行土地規劃利用，設置停車空間、修繕古車路棧道與伯公廟、環境綠美化，預計12月前完成。
縣長楊文科表示，寶山鄉獨特的「打中午」神明遶境祈福活動流傳近200年，為延續傳統客庄好客習俗並吸引當地居民與觀光旅客共同參與。縣府四年前已協助鄉公所爭取到客委會「寶山鄉新城村、寶斗村、深井村、三峰村－新豐宮生活圈場域構建計畫案」計劃，完成打中午繞境路線福龍宮、新豐宮、玖龍宮的周邊活動空間改善，設置廣場平台，提供活動「食福」場域、打造客家文化入口意象、周邊綠美化。
楊文科說，這次計畫全名為「寶山鄉新城村、寶斗村、深井村、三峰村－古車路棧道改善及伯公廟周邊綠美化計畫」，總經費2100萬元，今年4月已完成發包，主要改善古車路棧道與停車空間，使該區作為客家聚落環境的功能更為完整、多樣。
寶山鄉公所指出，寶山古車路棧道位於新竹市南郊與寶山鄉交界，藏身於雜草木叢生的山林中，是清代後期青草湖地區跨至新城庒的古路，曾也是古早打中午活動信眾行經之路，現成為當地民眾休憩散步之處，由於該路現況雜草叢生、藤蔓覆蓋，木棧道部分多處殘破，工程將修築部分古道，選定「手作步道」進行，以延長使用年限，並減低山林中設置的人工造物、修復木棧道、增設綠籬或步道扶手，搭配百年客家山頭伯公為地景，降低民眾山林活動危險性。
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