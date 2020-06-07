快訊

被老爸川普拖累！伊凡卡畢典致詞遭喊卡 痛批封殺文化

【罷韓之後1】陳其邁的市長路 必須記取2年前敗選教訓

投入2100萬元改善 竹縣「寶山打中午」活動要吸客

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
寶山古車路棧道位於新竹市南郊與寶山鄉交界，藏身於雜草木叢生的山林中。圖／新竹縣府提供
寶山古車路棧道位於新竹市南郊與寶山鄉交界，藏身於雜草木叢生的山林中。圖／新竹縣府提供

「打中午文化季」是新竹縣寶山鄉每年元宵節盛事，為拓展活動場域周遭腹地空間，新竹縣府今指出，已協助寶山鄉公所向客委會爭取預算1764萬元，加上鄉公所自籌336萬元，將於寶山鄉新城村、寶斗村、深井村、三峰村共4村周邊進行土地規劃利用，設置停車空間、修繕古車路棧道與伯公廟、環境綠美化，預計12月前完成。

縣長楊文科表示，寶山鄉獨特的「打中午」神明遶境祈福活動流傳近200年，為延續傳統客庄好客習俗並吸引當地居民與觀光旅客共同參與。縣府四年前已協助鄉公所爭取到客委會「寶山鄉新城村、寶斗村、深井村、三峰村－新豐宮生活圈場域構建計畫案」計劃，完成打中午繞境路線福龍宮、新豐宮、玖龍宮的周邊活動空間改善，設置廣場平台，提供活動「食福」場域、打造客家文化入口意象、周邊綠美化。

楊文科說，這次計畫全名為「寶山鄉新城村、寶斗村、深井村、三峰村－古車路棧道改善及伯公廟周邊綠美化計畫」，總經費2100萬元，今年4月已完成發包，主要改善古車路棧道與停車空間，使該區作為客家聚落環境的功能更為完整、多樣。

寶山鄉公所指出，寶山古車路棧道位於新竹市南郊與寶山鄉交界，藏身於雜草木叢生的山林中，是清代後期青草湖地區跨至新城庒的古路，曾也是古早打中午活動信眾行經之路，現成為當地民眾休憩散步之處，由於該路現況雜草叢生、藤蔓覆蓋，木棧道部分多處殘破，工程將修築部分古道，選定「手作步道」進行，以延長使用年限，並減低山林中設置的人工造物、修復木棧道、增設綠籬或步道扶手，搭配百年客家山頭伯公為地景，降低民眾山林活動危險性。

寶山古車路棧道位於新竹市南郊與寶山鄉交界，藏身於雜草木叢生的山林中。圖／新竹縣府提供
寶山古車路棧道位於新竹市南郊與寶山鄉交界，藏身於雜草木叢生的山林中。圖／新竹縣府提供

延伸閱讀

疫情影響賞桐花 新竹縣意象裝置藝術呈現

竹縣將編預算 助畜牧廢水零排放

竹縣府推畜牧場廢水零排放 將編列預算助業者安裝設備

消除民眾對焚化爐管理疑慮 縣府將投入920萬監督台鎔

相關新聞

桃園環警監聯手 取締噪音車

桃園市改裝車噪音擾人、製造空氣汙染問題，桃市府環保局前晚與警方和公路監理單位在桃園區莊敬路二段聯合稽查取締，並採「馬上抓...

苗縣防癌、健康篩檢 將陸續恢復

苗栗縣政府衛生局結合各大醫院辦理的4癌及健康大型篩檢活動在疫情期間都暫停，今起防疫限制解封，衛生局將陸續恢復大型健康篩檢...

中部名人堂／陳根德淡出政壇 轉做公益服務

曾連任5屆立法委員的陳根德，今年初挑戰立委失利後淡出政壇，如今專心經營景岳生技事業、擔任大園區仁壽宮董事長，效法仁壽宮感...

桃市防疫補償金 逾8千人還未申請

配合居家檢疫與隔離者，可領1天1千元的防疫補償金，桃園市至今有1萬8512人符合資格，1萬252人提出申請，已核定998...

竹科生活圈／你累了嗎？ 找回舒緩身心步調

1家科技公司45歲王姓經理因常肌肉疼痛、頭痛、睡眠障礙、精神渙散、注意力難集中而求助精神科，醫師建議避免工作負荷，要持續...

防疫大解封 桃竹苗搶消費商機

疫情趨緩，今起防疫限制解封，桃園推出生活節活動，邀民眾消費抽大獎；新竹縣推安心旅遊標章，讓民眾安心逛商圈，遊樂園也推優惠...

種香水百合 他獲竹市10大傑出青農

青農陳世璋專業種植香水百合，每年生產近10萬株，約有10個品種，有紅、白、粉、黃等顏色，以Tarrango、夢幻、鐵炮等...

遊．童花 竹東裝置展「賞桐花」

今年桐花祭因新冠肺炎疫情取消，如今疫情趨緩，新竹縣政府以藝術創作結合桐花元素，在竹東車站旁的文創藝術村設置遊．童花裝置展...

影／假日之森海岸救生演練 盼加強「即刻救援」功效

苗栗縣政府消防局第二救災救護大隊今天下午在熱門的海上活動景區竹南鎮「假日之森」辦理聯合救生演練，邀多個單位共同參與，盼結...

桃園市中壢區石頭里長、復興里長補選 投票結果出爐

桃園市中壢區石頭里長、復興里長補選今天投票，桃市選舉委員會下午5點公布補選結果，石頭里長由陳香蘭、復興里長朱承恩當選。

7日起解封 苗栗縣大型健康篩檢將陸續推出

受新冠肺炎疫情影響，苗栗縣衛生局結合各大醫院辦理的四癌及健康大型篩檢活動，在疫情期間都被迫暫停，國內一些防疫限制從7日起...

汀甫圳通學步道變身城市秘徑！附近6校學生都受惠

後疫情時代新生活來臨，新竹市政府今天下午在改造後重新開放的汀甫圳通學步道，舉辦「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」活動，以青春求...

熱門新聞

等了21年 新北泰山一棟921震損危樓今拆除

桃園市中壢區石頭里長、復興里長補選 投票結果出爐

三重區長退休 新北市府調整17名區長

影／海中奇觀水柱龍捲風！嘉義縣東石鄉外海漁民目擊全記錄

影／基隆大武崙沙灘好久沒這麼多人 遊客：提早大解封

大巨蛋8月復工有望？柯文哲：全部程序走完就復工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。