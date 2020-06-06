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桃園市中壢區石頭里長、復興里長補選 投票結果出爐
桃園市中壢區石頭里長、復興里長補選今天投票，桃市選舉委員會下午5點公布補選結果，石頭里長由陳香蘭、復興里長朱承恩當選。
石頭里長補選有2人參選，分別是前里長劉柏成的母親陳香蘭，和前里長黃柏誠的妻子葉思妤。投票結果陳香蘭以633票，擊敗葉思妤216票。
復興里長有4人參選，分別是朱承恩、李建喜、簡長春及黃嘉振，投票結果是朱承恩以1010票當選。
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