7日起解封 苗栗縣大型健康篩檢將陸續推出

受新冠肺炎疫情影響，苗栗縣衛生局結合各大醫院辦理的四癌及健康大型篩檢活動，在疫情期間都被迫暫停，國內一些防疫限制從7日起「解封」，衛生局也將陸續恢復大型健康篩檢活動，預計各鄉鎮市都會推出1至2場大型篩檢及多場社區小型篩檢，期盼民眾踴躍參與。

苗栗縣衛生局許多業務在全國評比都名列前茅，唯獨癌症篩檢率因民眾觀念等因素，一直處於「後段班」，衛生人員推動篩檢得加倍付出；衛生局呼籲，預防勝於治療，民眾務必珍惜自身健康，為家人也為自己著想，踴躍參加篩檢，以便及早發現病情，及早治療。

苗栗縣衛生局保健科指出，今年縣內大型健康篩檢，除了年初在公館鄉辦過1場，隨後就因疫情緣故，500人場次的都暫停，篩檢活動多在社區辦小型場次，且以分流方式進行。

保健科指出，大型篩檢因校園管制無法借用場地，人數也因疫情有顧慮，小型篩檢在單一社區活動中心舉辦，參與者多是當地村里民，通常人數較少。

雖然受疫情影響，但衛生局保健人員仍想方設法，上半年利用在苑裡、後龍進行肺炎篩檢的機會，同時鼓勵民眾針對大腸癌進行糞便潛血篩檢，迄今已完成約1萬1000人的糞便潛血，其中發現約600人呈陽性，有363人回診接受大腸鏡檢查，其中117人出現癌前病變，確診大腸癌14人，為鼓勵糞便潛血呈陽性的受檢者回診，衛生局最近並向苗栗市大千醫院、苑裡李綜合醫院、竹南慈祐醫院爭取，每院都提供100名無痛式鏡檢。

保健科長陳淑珠指出，國內大腸癌發生率不斷攀升且居高不下，呼籲民眾踴躍參與四癌及健康篩檢，日後大型篩檢活動恢復，也會依中央「防疫新生活」規範辦理。