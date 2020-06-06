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汀甫圳通學步道變身城市秘徑！附近6校學生都受惠

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹市政府今天下午在改造後重新開放的汀甫圳通學步道，舉辦「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午在改造後重新開放的汀甫圳通學步道，舉辦「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」活動。圖／新竹市政府提供

後疫情時代新生活來臨，新竹市政府今天下午在改造後重新開放的汀甫圳通學步道，舉辦「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」活動，以青春求學時光為主題，邀請周圍6所學校校友，回到過去上下學必經之路，體驗變得寬敞乾淨、安全又涼爽的汀甫圳友善綠廊道。

市長林智堅表示，學府路周邊校園林立，但車流量大且無遮蔭，600公尺長的汀甫圳通學步道改造後，提供了一條好走、涼爽又安全的人行步道，讓居民及欲前往東園國小、新竹高商、新竹高中、培英國中、建華國中與交通大學博愛校區等6間學校的學生都能受惠。

副市長沈慧虹指出，隨著城市發展，水圳環境日趨雜亂，變成居民厭惡的臭水溝，市府積極向中央爭取經費並與交大合作，打開博愛校區校園圍籬，改造汀甫圳步道系統，特別感謝汀甫圳旁的住戶，配合市府工程主動拆除搭建於圳上的設施，才能順利打造這條人行步道。

都發處說，「汀甫圳通學步道環境改善工程」是市府前瞻建設—步行城市六大亮點之一，工程總經費約3882萬元，今年5月底完成，今天活動以校園為主題，除創意市集、大地遊戲，還請街頭藝人表演特技、新竹高商吉他社及伯爵白樂團表演，讓參加活動的大小朋友玩得不亦樂乎。

帶著小孩來參加市集活動的邱小姐說，小學時期住在綠水里，就讀東園國小，常在附近活動，近年搬回來居住，她笑著說，「改造前樹木比較茂密、步道陰暗，設施也比較老舊，不太會想帶小孩來。現在改造後變明亮了，安全性也提高，會常常帶小孩來放電！」

都發處也說，市府陸續改造公園、廣場、人行道等公共空間及環境景觀，逐步實現「步行城市」目標。如今市民可從舊城區或火車站，透過完整的步道系統，步行至新竹公園、動物園，再沿著博愛街通往十八尖山；博愛街、學府路沿線各學校師生，也可沿著汀甫圳往來通行。

今天活動以校園為主題，除創意市集、大地遊戲，還請街頭藝人表演特技等，讓參加活動的大小朋友玩得不亦樂乎。圖／新竹市政府提供
今天活動以校園為主題，除創意市集、大地遊戲，還請街頭藝人表演特技等，讓參加活動的大小朋友玩得不亦樂乎。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午在改造後重新開放的汀甫圳通學步道，舉辦「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天下午在改造後重新開放的汀甫圳通學步道，舉辦「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」活動。圖／新竹市政府提供

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