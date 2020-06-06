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疫情影響賞桐花 新竹縣意象裝置藝術呈現

中央社 / 新竹縣6日電

新竹桐花祭活動今年受新冠肺炎疫情影響而無法舉行，新竹縣政府改變模式，將桐花元素融入藝術創作，在台鐵竹東車站旁舉辦「遊．童花」裝置展，預計6月中旬正式展出。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全台預定舉辦的各類活動皆停擺或延期，近年在新竹縣舉行的桐花祭活動也受影響，民眾齊聚欣賞油桐花盛開的景象需等到明年才會再見。

竹縣府表示，近期疫情趨緩，民眾出遊意願回升，為彌補防疫期間無法舉辦的「聚眾」桐花祭活動，新竹縣長楊文科決定改變以往辦理模式，以藝術創作和桐花元素結合，將在台鐵竹東車站旁的文創藝術村舉辦「遊．童花」裝置展。

竹縣府指出，「遊．童花」裝置展是桐花祭的改版，轉化桐花意象為裝置展的方式，主視覺的設計以手繪風格，結合五大桐花裝置藝術，富含「童趣」和「桐花」的意象。

新竹縣政府文化局長田昭容於新聞稿中表示，裝置藝術作品正如火如荼製作中，部分作品已亮相，民眾近日走訪竹東文創藝術村時就可搶先觀賞，預計6月中就會陸續完成裝置，並正式展出至今年底。

田昭容指出，除了五大桐花裝置藝術，也將推出「五月雪的祝福」與「桐花打卡牆」作品，象徵為受疫情所苦的人們帶來祝福，也透過牆面上的放大版桐花，讓民眾感受到大自然的生命力。

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