建廟來首位 拱天宮公告一名永久不受歡迎人物
苗栗縣白沙屯拱天宮今天公告，一名蘇姓女子屢屢於宮內外尋釁滋事，多次勸導、制止仍未改善，決議公告為永久不受拱天宮歡迎人物。廟方說，這是拱天宮建宮以來首位。
拱天宮今天發布公告指出，來歷不明的蘇姓女子自5日出現於白沙屯後，屢屢於拱天宮內外尋釁滋事，辱罵毀謗拱天宮工作人員、志工、信徒，嚴重擾亂拱天宮及白沙屯一地之安寧秩序。
拱天宮在公告中說，雖經工作人員及前來處理之員警多次勸導、制止仍未改善，拱天宮為維聖廟莊嚴，使各地善信能安心參香，決議公告蘇姓女子為永久不受拱天宮歡迎人物。
拱天宮並指出，即日起針對蘇姓女子採取多項措施，包括禁止進入拱天宮、拱天宮餐廳，禁止進入與留宿拱天宮香客大樓。
廟方表示，蘇姓女子的誇張行徑讓她成為拱天宮建宮以來首位「永久不受歡迎人物」，拱天宮希望公告後，白沙屯能夠恢復往日風貌，還給信徒、鄉親一個純樸、清靜的信仰空間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言