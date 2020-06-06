快訊

近年來罕見…這個原因 讓國民黨高市黨部重啟人工報票

準備自組台灣國民黨？ 王金平：用膝蓋想也知道！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣力推安心旅遊 湖口老街商圈10家業者獲認證標章

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，新竹縣振興觀光拚經濟，縣內商圈6月1日已解除人潮分流管制。記者陳斯穎／攝影
新冠肺炎疫情趨緩，新竹縣振興觀光拚經濟，縣內商圈6月1日已解除人潮分流管制。記者陳斯穎／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，新竹縣振興觀光拚經濟，縣內商圈6月1日已解除人潮分流管制，為了讓民眾能安心遊玩，交旅處除頒發「安心旅宿」標章給竹縣旅宿業者外，也輔導縣內商圈做好防疫措施，縣長楊文科今天走訪湖口老街商圈，頒發安心旅遊標章給業者，邀請民眾到戶外走走，吃得安心、玩得開心。

交旅處表示，疫情緩解，六福村、小叮噹樂園明天起解除人潮分流管制，內灣商圈、北埔商圈、湖口商圈景點已在6月1日提前解除，配合交通部推動防疫安心旅遊，交旅處輔導湖口老街商圈32個會員，參考中央防疫旅遊守則做好防疫SOP作業，如工作人員上班戴口罩、不定時消毒桌面及保持通風，測量客人體溫及提供乾洗手消毒等，以取得「安心旅遊」標章的認證，讓旅客能放心用餐及購物。

湖口老街商圈理事長羅美堯說，目前獲得安心旅遊標章的店家有10家，包含源記尋寶屋、老屋緣涼茶舖、廟口烏金王、小窩口柴燒pizza、百年歲月餐廳、劉記炭烤臭豆腐、Anna手工甜點、瑞軒麵包（地瓜餅）、國揚琉璃藝術坊、湖口風情餐廳，歡迎所有遊客放心一起來湖口老街玩。

除了輔導商圈外，交旅處近期也輔導旅宿業者強化環境衛生安全，經審查通過的業者即可獲得「安心旅宿」標章，通過認證的業者須持續對員工進行相關防疫教育，依SOP流程執行環境清潔消毒，縣府也將不定期查核，目前獲得標章的業者有13家，將持續審查更多業者。

縣長楊文科今天走訪湖口老街商圈，頒發安心旅遊標章給業者。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天走訪湖口老街商圈，頒發安心旅遊標章給業者。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（左）今天走訪湖口老街商圈，頒發安心旅遊標章給業者。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（左）今天走訪湖口老街商圈，頒發安心旅遊標章給業者。記者陳斯穎／攝影

老街 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

網球防疫盃／葛藍喬安娜不怕對手纏 就怕練字難「纏」

防疫大解封前夕辦畢典 成大多數學生戴口罩參加

防疫補償 台東縣計4萬餘縣民受惠

因疫情無法賞桐花 竹縣設「童花」裝置展邀民眾拍美照

相關新聞

竹縣力推安心旅遊 湖口老街商圈10家業者獲認證標章

新冠肺炎疫情趨緩，新竹縣振興觀光拚經濟，縣內商圈6月1日已解除人潮分流管制，為了讓民眾能安心遊玩，交旅處除頒發「安心旅宿...

種植香水百合創業有成 陳世璋獲選竹市10大傑出青農

新竹市青農陳世璋專業種植香水百合，每年生產近10萬株，約有10個品種，有紅、白、粉、黃等顏色，以Tarrango、夢幻、...

解封前大型健康篩檢都喊停 苗栗醫院深入社區提供服務

苗栗縣政府衛生局結合頭屋衛生所、頭屋鄉公所、仁德醫護管理專科學校及衛生福利部苗栗醫院，今天上午在頭屋鄉文德宮舉辦「免費篩...

竹市老屋活化補助 受理申請

新竹市政府文化局推動老竹塹．老屋味老屋活化經營補助計畫，最高每月補助1萬元租金，2年來成功帶動13個團隊活化老屋，多樣經...

竹縣3企業 簽署投入救災

新竹縣山區常因大雨或颱風造成土石流等災害，為強化救災能量，縣府與重機械操作員職業工會、啟德機械起重工程、思傑夢想有限公司...

關懷據點重開 桃園長輩開心

新冠肺炎疫情趨緩，桃園市各社區關懷據點6月1日重新開放，指標性的龍岡社區照顧關懷據點恢復活絡，老人家開心與老友相聚、互動...

總統府溝通平台下周啟動 大潭藻礁保育露曙光

環保團體關注中油公司觀塘三接站危及桃園市大潭藻礁議題，桃園在地聯盟理事長潘忠政昨天說，蔡英文總統前天承諾由總統府副秘書長...

會考拿5A選擇就近入學 桃市祭3年60萬元獎學金

109年國中教育會考今天開放成績查詢，桃園市教育局按往例未公布滿級分人數，不過，為了鼓勵優秀學生就近入學，教育局指出，只...

會考成績公布 苗栗縣政府：各科待加強比率大幅降低

國中教育會考今天寄發成績單，今年竹苗考區報名人數共計1萬5589人，其中苗栗縣應屆考生共4918人；縣府教育處指出，今年...

影／桃園美的適無預警停業 多名員工領不到資遣費告上法院

桃園市美的適連鎖藥局因內部資金問題，日前一度無預警停業，包括總部、8家直營店及4間加盟店員工受影響，衍生的勞資糾紛經桃園...

影／桃市關懷據點還不能唱卡拉OK 長輩放歌跳雙人舞

新冠肺炎疫情趨緩，桃園各社區關懷據點終於在關閉近3個月後，在6月1日重新開放，桃園市指標的龍岡社區照顧關懷據點恢復昔日活...

保育大潭藻礁露曙光 潘忠政：攤開數據直球對決

環團關注中油觀塘三接站危及千年大潭藻礁，蔡英文總統昨承諾由總統府副秘書長李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動，是環團針對此議...

熱門新聞

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年竟要240萬租金

「午餐有老鼠全屍！」龍井國中學生驚聲尖叫 3人不適

台南捷運藍、綠、紅試營運時間表出爐！最快116年上路

白沙屯媽進香 廟方：如無人數限制可能在農曆八月恢復

彰化口罩觀光工廠重開館 新竹一家三口深夜排隊搶頭香

台南新營區交通黑暗期「被罵翻」 區長：請忍一時不便

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。