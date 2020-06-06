竹縣力推安心旅遊 湖口老街商圈10家業者獲認證標章

新冠肺炎疫情趨緩，新竹縣振興觀光拚經濟，縣內商圈6月1日已解除人潮分流管制，為了讓民眾能安心遊玩，交旅處除頒發「安心旅宿」標章給竹縣旅宿業者外，也輔導縣內商圈做好防疫措施，縣長楊文科今天走訪湖口老街商圈，頒發安心旅遊標章給業者，邀請民眾到戶外走走，吃得安心、玩得開心。

交旅處表示，疫情緩解，六福村、小叮噹樂園明天起解除人潮分流管制，內灣商圈、北埔商圈、湖口商圈景點已在6月1日提前解除，配合交通部推動防疫安心旅遊，交旅處輔導湖口老街商圈32個會員，參考中央防疫旅遊守則做好防疫SOP作業，如工作人員上班戴口罩、不定時消毒桌面及保持通風，測量客人體溫及提供乾洗手消毒等，以取得「安心旅遊」標章的認證，讓旅客能放心用餐及購物。

湖口老街商圈理事長羅美堯說，目前獲得安心旅遊標章的店家有10家，包含源記尋寶屋、老屋緣涼茶舖、廟口烏金王、小窩口柴燒pizza、百年歲月餐廳、劉記炭烤臭豆腐、Anna手工甜點、瑞軒麵包（地瓜餅）、國揚琉璃藝術坊、湖口風情餐廳，歡迎所有遊客放心一起來湖口老街玩。