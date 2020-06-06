竹東「舊事二手市集」6月21日登場 邀民眾來挖寶
今年228連假初啼試聲，就廣受好評的「舊事二手市集」，6月21日即將在竹東文創藝術村再次舉辦，此次攤位規模擴大為50個，規模為全新竹最大，陪大家一起過防疫新生活。
舊事生活負責人吳界表示，「舊事二手市集」是由竹東文創藝術村內進駐的店家群，自主發起的活動，就是希望為竹東創造不一樣的節慶。從二手舊物販售出發，來自於每個人的家裡，總是有一個小倉庫，堆放著丟了覺得心疼，但又再也用不到的寶物，希望創作一個平台，讓這些寶物，成為另一個人的「心頭好」。
當天除了二手市集外，下午2點至3點也有磚木取夥劇團帶來的「會開紙飛機的爸爸媽媽」親子互動戲劇，目前竹東文創藝術村內也展出「遊・童花」裝置藝術展。此次二手市集也加碼「舊物換新禮」活動，民眾可搜集家裡二手紙袋塑膠袋30個、童書繪本1本，至服務台兌換濕紙巾或衛生紙二選一，限量300份換完為止。
吳界也說，21日開始恢復舉辦市集，以後則固定每月第3個周末舉辦，時間從上午10點至下午5點，歡迎民眾假日來走走、挖寶，詳情可至「舊事二手市集」臉書查詢。
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