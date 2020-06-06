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種植香水百合創業有成 陳世璋獲選竹市10大傑出青農

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市青農陳世璋專業種植香水百合，奮鬥5年創業有成，獲選竹市10大傑出青農。圖／新竹市政府提供
新竹市青農陳世璋專業種植香水百合，奮鬥5年創業有成，獲選竹市10大傑出青農。圖／新竹市政府提供

新竹青農陳世璋專業種植香水百合，每年生產近10萬株，約有10個品種，有紅、白、粉、黃等顏色，以Tarrango、夢幻、鐵炮等品種為主力商品，返鄉創業成功，在市場享有好口碑，也獲選竹市10大傑出青農的殊榮。

39歲的陳世璋原本學觀光餐飲，早期種植茶花，因妹妹及老婆從事花卉買賣，他對種植花卉也有濃厚興趣，激起創業的夢想，5年前在家人支持下開始種植香水百合創業，期間因不諳花的屬性、品種，造成開花率不佳、虧損，一路摸索、鑽研、克服困難，至今所種植的香水百合約有9成的開花率，轉虧為盈。

他說，香水百合大多數交由台北花卉市場競標出售，部分交給新竹市農會寄售，還有自產自銷，提醒消費者挑選香水百合時，記得看植株是否挺拔，1株香水百合所含花苞以4、5朵為上品，如此挑選的香水百合花期長，可維持至少2周的生長期。

市府產銷處長張力可說，市府致力推廣農業發展，與農會及產銷班合作推廣花卉產業，除了每年的茶花季帶來觀光人潮，提升農民的收益，陳世璋是竹市唯一種植香水百合的創業青農，為鼓勵青年返鄉從農，陳世璋獲選10大傑出青農別具意義。

產發處指出，陳世璋在中華大學附近五福路2段309巷內種植香水百合，占地約3公頃，花球由荷蘭、智利等國進口，所生產花卉品質優良，想要採購優質又價格便宜的香水百合，當以支持在地農業為首選，可至市農會採購，也可電洽0981-598216林小姐或0915-063767陳先生。

新竹市青農陳世璋專業種植香水百合，所生產的Tarrango等品種深獲好評。圖／新竹市政府提供
新竹市青農陳世璋專業種植香水百合，所生產的Tarrango等品種深獲好評。圖／新竹市政府提供
新竹市青農陳世璋專業種植香水百合，奮鬥5年創業有成，獲選竹市10大傑出青農。圖／新竹市政府提供
新竹市青農陳世璋專業種植香水百合，奮鬥5年創業有成，獲選竹市10大傑出青農。圖／新竹市政府提供

青農 創業 新竹

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