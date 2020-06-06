解封前大型健康篩檢都喊停 苗栗醫院深入社區提供服務

苗栗縣政府衛生局結合頭屋衛生所、頭屋鄉公所、仁德醫護管理專科學校及衛生福利部苗栗醫院，今天上午在頭屋鄉文德宮舉辦「免費篩檢列車到頭屋」篩檢活動，提供免費四癌篩檢和成人健檢等檢查，鄉親參與踴躍。

此外，苗栗縣衛生局推動今年的健康篩檢，因受疫情影響，往年在鄉鎮市舉辦數百人參與的大型篩檢活動僅年初在公館辦過一場，隨後都暫時喊停，預計在6月7日「解封」後陸續恢復，各鄉鎮平均都會安排一到兩場的大型篩檢及多場社區小型健康篩檢。

為鼓勵民眾參加，這次篩檢活動，完成篩檢者可獲1公斤台灣米1包，還可額外獲得各單項篩檢，每做1項加送1份禮品；會場還額外提供免費「中醫體質分型及推拿」、「醫療分級知多少」、「胸部X光檢查」、「健康識能衛教宣導」、「骨質密度測量」、「慢性病防治」等宣導活動。

鑑於中醫在預防保健扮演著重要角色，部立苗栗醫院中醫科常參與社區健康講座及義診活動，這次院方也特別安排中醫科醫師楊哲彥在會場辦理「中醫體質分型及推拿」，讓社區民眾對自己的體質有初步的瞭解，楊醫師提供推拿理筋貼藥服務、舒緩民眾筋骨痠痛的困擾，獲得好評。

苗栗醫院院長李明輝表示，長久以來癌症對民眾生命健康有極大威脅，許多人「聞癌色變」，事實上癌症若能及早發現、治療，對病況有極大幫助，早期發現癌前病變及早處置，5年存活率可高達9成以上，因此苗醫積極和政府攜手推動國健署乳癌、子宮頸癌、大腸直腸癌、口腔癌四癌篩檢及成人健檢。