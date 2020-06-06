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放流水氨氮管制加嚴 台中針對488家業者年底前採樣完成

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中央修正《放流水標準》，宣布明年起氨氮管制標準加嚴。台中市環保局針對約488家特定事業、汙水下水道系統採樣氨氮檢測，預計今年底全數完成，並要求業者於2021年1月1日前改善。圖／台中市環保局提供
中央修正《放流水標準》，宣布明年起氨氮管制標準加嚴。台中市環保局針對約488家特定事業、汙水下水道系統採樣氨氮檢測，預計今年底全數完成，並要求業者於2021年1月1日前改善。圖／台中市環保局提供

中央修正《放流水標準》，宣布明年起氨氮管制標準加嚴。台中市環保局針對約488家特定事業、汙水下水道系統採樣氨氮檢測，預計今年底全數完成，並要求業者於2021年1月1日前改善。

環保局表示，將持續診斷事業單位的水處理設施功能，減少水體氨氮排放總量，提升河川水質

為減少水體氨氮排放總量，強化水質管制及提升河川水體品質，行政院環境保護署2017年12月25日修正《放流水標準》，增訂金屬表面處理業或電鍍業、製革業的生皮製成成品皮者、廢棄物掩埋場、發電廠等5種事業，以及石油化學專業區以外的工業區汙水下水道系統的氨氮管制項目；公共汙水下水道系統的氨氮和總氮管制規定，要求既設事業2021年1月1日前完成改善。

環保局表示，除派員檢測，也提供事業單位廢水處理改善建議，呼籲業者做好水質改善；另有關水汙染防治法令規定，民眾可透過「台中市水汙法許可諮詢服務群組」（LINE ID：@646gajgf）線上洽詢，或電洽（04）2228-9111分機66341。

水質 台中市 行政院

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