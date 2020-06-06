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台東捕蜂捉蛇勤務 縣府擬與義消合作論件計酬
夏季捕蜂捉蛇勤務增加，台東縣因地域幅員遼闊，農業處人力不足下，擬與消防義消合作，論件計酬模式，減輕消防弟兄勤務，也可增加義消收入。
農業處長許家豪指出，光靠農業處執行捕蜂捉蛇，實在負擔太大，也沒這人力應付，目前最好方法，就是和義消合作，並以論件計酬方式給予津貼。
他說，一來可以增加義消組織的收入，另參與義消本身都具服務精神，也符合他們希望對社會大眾做的貢獻；若下個月委外招標再度流標，就會跟消防局協調，研究義消承攬的可行性。
縣消防局統計，108年度執行捕蜂捉蛇勤務有1941件，另107年度也有1314件，平均下來，一天就有高達4件要處理，雖捕蜂捉蛇不屬消防局勤務範圍，但基於為民服務精神，消防員幾乎都承接。
許家豪強調，依據農委會規定，捕蜂捉蛇補助預算，必須進行公開招標，但明年度起農委會就不再補助這筆預算，屆時是否會繼續維持這種模式，依然得審慎評估。
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