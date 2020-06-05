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總統府溝通平台下周啟動 大潭藻礁保育露曙光

聯合報 / 記者曾健祐／桃園報導
環保團體關注中油公司觀塘三接站危及桃園大潭藻礁。圖／聯合報系資料照片
環保團體關注中油公司觀塘三接站危及桃園大潭藻礁。圖／聯合報系資料照片

環保團體關注中油公司觀塘三接站危及桃園市大潭藻礁議題，桃園在地聯盟理事長潘忠政昨天說，蔡英文總統前天承諾由總統府副秘書長李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動，保育藻礁出現曙光。他們將以開發正當性、保育基礎為主軸，溝通過程會攤開各項數據直球對決。

潘忠政表示，環團2年來共舉行過102次記者會，行文至總統府、桃園市政府，但前天和蔡英文會面時，發現總統似乎都沒接收到資訊，還好她展現決心交由李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動，但確切時間仍未定。

潘忠政說，首次與總統直接對話，保育藻礁終於露出曙光，會將訴求重點放在中油天然氣第三接收站的「開發正當性」，以及藻礁兼具生態系、自然地景等價值，貿然開發將嚴重衝擊，難以回復。

雖然中油主張觀塘天然氣第三接站工業區已縮小開發面積，但潘忠政認為，觀塘工業區開發附帶工業港，就算開發面積減少，仍會破壞整體生態系。「天然氣有缺，但一定要蓋在這裡嗎？」過去學者調查也認為台北港是最合適的替代方案。

潘忠政認為，環評過程，政府不尊重專業，2015年已向政府申請將藻礁列為自然地景、自然紀念物，但最後演變成中央、地方互踢皮球。如今他們將會準備過去和學者、律師蒐集的專業資料，針對用電需求、三接站施工時程，和環境保護的價值，在溝通平台中一一攤開數據對談，希望能達到雙贏目標。

中油 觀塘 李俊俋 蔡英文 大潭藻礁 總統府 環評

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