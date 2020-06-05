會考拿5A選擇就近入學 桃市祭3年60萬元獎學金

109年國中教育會考今天開放成績查詢，桃園市教育局按往例未公布滿級分人數，不過，為了鼓勵優秀學生就近入學，教育局指出，只要會考成績達到5A以上，選擇就讀12所亮點躍升計畫的市立高中，3年維持學業成績表現，就可領到3年60萬元獎學金。

市府教育局指出，全桃園16所市立高中，其中平鎮高中、永豐高中、大溪高中、南崁高中、壽山高中、大園高中、觀音高中、新屋高中、中壢高商、中壢家商、楊梅高中、龍潭高中納入亮點躍升計畫，只要國三生在國中會考拿到5A精熟成績，並選擇就讀這12所學校，就有機會領到3年60萬元獎學金，至於武陵高中、陽明高中、桃園高中與內壢高中4校則為頂尖高中計畫對象，不在5A獎學金發放之列。

市府教育局高中科長林光偉說，5A學生只要錄取這12所符合亮點躍升計畫的市立高中之一，第1年可領到20萬元，第2與第3年維持在校排前5%，可再各領20萬元，每年約有廿多名優秀學生符合獎學金資格，部分學校可能會再針對會考成績拿到4A、3A的學生，提供萬元不等獎金，激勵優秀學生就近選讀。

市府教育局長國中科長蔡聖賢說，在國中端較為關注會考拿到5C成績的孩子，每年會考完後會請國教輔導團針對會考成績分布與學生常錯的會考試題檢討，了解是否有教學方式仍待改善之處，並會到校輔導與師長座談，進一步了解是否面臨教學困境，並評估提供協助或合適資源，以利未來教學優化。