會考成績公布 苗栗縣政府：各科待加強比率大幅降低

國中教育會考今天寄發成績單，今年竹苗考區報名人數共計1萬5589人，其中苗栗縣應屆考生共4918人；縣府教育處指出，今年國中教育會考，苗栗縣5A學生比率與去年相較大致持平，各科待加強比率則大幅降低，寫作測驗成績也大幅提升，4級分以上比率增加，顯示各校在持續努力之下，已逐步展現成效。

苗栗縣今年榮獲5A10+寫作6級分滿分榜首分別為明仁國中曾菀晴、照南國中王千昀及建臺中學魏子鈞；苗栗縣照南國中5A以上人數達39人，連續4年蟬聯苗栗縣公私立國中第一名。

教育處指出，苗栗縣偏遠學校造橋國中，自從102年會考開始舉辦迄今，每一年都有學生考到5A佳績，今年9年級畢業生僅38人，就有2名學生獲得5A以上的佳績，全校師生都為他們感到高興。

公館國中推展閱讀與寫作有成，九年級學生陳翊瑄榮獲全國僅10名寫作測驗範本的殊榮，作文題目為「我想開設一家這樣的店」，她的文章表達想要想要開一家「客家福菜麵店」，觸及內心的「客家魂」，並以客家福菜發想，將阿公想傳承客家文化的愛闡述出來，她認為把豐富絢麗的客家文化傳承發揚，是身為客家子弟責無旁貸的事，寫作內容感動閱卷老師，並獲得成為全國範本最高榮譽。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣近年持續努力提升學力，除了拔尖，對扶弱更是不遺餘力，各科待加強的比率持續下降，其中表現最為亮眼的是英文科，全縣待加強比率下降近7%，5科待加強比率都下降的學校有三義高中、大同高中、南湖國中及後龍國中，苗栗國中更有3個科目待加強比率低於全國。