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會考成績公布 苗栗縣政府：各科待加強比率大幅降低

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
公館國中九年級陳翊瑄(中)榮獲全國僅10名寫作測驗範本的殊榮。圖／公館國中提供
公館國中九年級陳翊瑄(中)榮獲全國僅10名寫作測驗範本的殊榮。圖／公館國中提供

國中教育會考今天寄發成績單，今年竹苗考區報名人數共計1萬5589人，其中苗栗縣應屆考生共4918人；縣府教育處指出，今年國中教育會考，苗栗縣5A學生比率與去年相較大致持平，各科待加強比率則大幅降低，寫作測驗成績也大幅提升，4級分以上比率增加，顯示各校在持續努力之下，已逐步展現成效。

苗栗縣今年榮獲5A10+寫作6級分滿分榜首分別為明仁國中曾菀晴、照南國中王千昀及建臺中學魏子鈞；苗栗縣照南國中5A以上人數達39人，連續4年蟬聯苗栗縣公私立國中第一名。

教育處指出，苗栗縣偏遠學校造橋國中，自從102年會考開始舉辦迄今，每一年都有學生考到5A佳績，今年9年級畢業生僅38人，就有2名學生獲得5A以上的佳績，全校師生都為他們感到高興。

公館國中推展閱讀與寫作有成，九年級學生陳翊瑄榮獲全國僅10名寫作測驗範本的殊榮，作文題目為「我想開設一家這樣的店」，她的文章表達想要想要開一家「客家福菜麵店」，觸及內心的「客家魂」，並以客家福菜發想，將阿公想傳承客家文化的愛闡述出來，她認為把豐富絢麗的客家文化傳承發揚，是身為客家子弟責無旁貸的事，寫作內容感動閱卷老師，並獲得成為全國範本最高榮譽。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣近年持續努力提升學力，除了拔尖，對扶弱更是不遺餘力，各科待加強的比率持續下降，其中表現最為亮眼的是英文科，全縣待加強比率下降近7%，5科待加強比率都下降的學校有三義高中、大同高中、南湖國中及後龍國中，苗栗國中更有3個科目待加強比率低於全國。

教育處表示，會考成績寄發通知單後，緊接就是各項免試入學作業，提醒考生務必留意竹苗區免試入學網路選填志願開放期限及報名日期，還有及接下來各項免試入學作業期程，相關資訊可洽詢各校教務處、輔導室、109年免試入學委員會-國立關西高中網址或縣府教育處；特別提醒個別報名考生務必要詳閱簡章，注意後續免試入學相關事宜。

照南國中王千昀(右二)獲5A10++及作文6級分，成為全縣3名會考「榜首」之一。圖／照南國中提供
照南國中王千昀(右二)獲5A10++及作文6級分，成為全縣3名會考「榜首」之一。圖／照南國中提供
苗栗縣照南國中5A以上人數達39人，連續4年蟬聯苗栗縣公私立國中第一名。圖／照南國中提供
苗栗縣照南國中5A以上人數達39人，連續4年蟬聯苗栗縣公私立國中第一名。圖／照南國中提供
明仁國中曾菀晴(左)獲5A10++及作文6級分，成為全縣3名會考「榜首」之一。圖／明仁國中提供
明仁國中曾菀晴(左)獲5A10++及作文6級分，成為全縣3名會考「榜首」之一。圖／明仁國中提供
建臺高中國中部魏子鈞(右)獲5A10++及作文6級分，成為全縣3名會考「榜首」之一。圖／建臺高中提供
建臺高中國中部魏子鈞(右)獲5A10++及作文6級分，成為全縣3名會考「榜首」之一。圖／建臺高中提供

苗栗縣 國中教育會考 免試入學

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