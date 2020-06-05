影／桃園美的適無預警停業 多名員工領不到資遣費告上法院

桃園市美的適連鎖藥局因內部資金問題，日前一度無預警停業，包括總部、8家直營店及4間加盟店員工受影響，衍生的勞資糾紛經桃園市府調解破局後，8名員工今再赴桃園地方法院，控訴美的適是無良企業，主張應給付資遣費、勞退金等權益；美的適總經理表示，一切交由司法處理。

美的適員工代表葉小姐說，他們都是老員工，其中有人最高年資已經17年，4月30日卻突然在LINE群組收到葉姓總經理通知，表示「因個人事物，惹上不該惹的麻煩」，要將店的股權轉讓給另名黃男，一切由黃調度。

葉小姐說，後來黃男召開會議並資遣人員，同時開立非自願離職書，但事後美的適藍姓董事長不承認這份非自願離職書，表示不是他授意的，所以不願意支付資遣費，還有之前高薪低報的6%差額，就連特休換薪也沒計算給付，控訴美的適是「無良企業」，罔顧多年員工權益。

葉還說，4月30日總經理宣布股權移轉後，他們被相繼被另2家藥商承接，但雇主都不願意替他們投勞健保，也沒有任何員工聘書，根本沒把他們當員工，最後大家造成大家都失業；期間雖曾到桃園市桃動局開協調會，但美的適仍不承認該非自願離職書，最終未達共識破裂。

葉今天下午4點半和其餘7名員工到桃園地方法院，將提民事給付資遣費等訴訟，訴求美的適藍姓負責人能依照非自願離職書支付資遣費，以及高薪低報的6％勞退金，以及特休結算等員工權益。

記者致電美的適葉姓總經理，葉表示先前有透過桃園市府勞資協調會，後續交由司法程序處理。

桃園市勞動局表示，6月2日曾開調解會議，勞工主張公司已在停工期間資遣員工並開立非自願離職證明書、未足額提撥退休金，所以終止契約請求雇主給付資遣費；而雇主主張未資遣，因勞資雙方無共識，調解不成立，後續勞工可循訴訟程序救濟，也可向勞動局申請訴訟補助。