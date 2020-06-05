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核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

化疫情為轉機 桃園機場投11億拼升級

攝影中心 / 記者鄭超文／即時報導
過去滑行道常常被機師批評的滑行道，桃機公司也利用防疫期間進行整建。記者鄭超文／攝影
過去滑行道常常被機師批評的滑行道，桃機公司也利用防疫期間進行整建。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎疫情雖然逐漸趨緩，已有部分國家也放寬邊境管制，但是政府仍採取「國內鬆綁，邊境風險嚴管」的措施，桃園機場目前入出境人數還是再一、兩千人，利用機場低度營運的時機，桃園機場投入超過11億元的建設經費，將平時不易維修的航廈設施更新或升級，希望在疫情過後，能更好地迎接公司化的第二個十年。

桃機公司表示，近期出入境旅客運量較去年同期大幅減少，機場公司化危機為轉機，投入超過11億2千餘萬元建設經費，利用此時刻全力修繕、升級航廈設施，並加速推動多項建設工程，希望在疫情過後以更高規格與新風貌迎接來自世界各地的旅客。

為提升旅客入境台灣的第一印象，旅客踏上台灣第一步的入境大廳是首要更新項目，第二航廈一樓入境大廳的地坪及服務櫃檯優化部分，南北兩側已完工，只剩中間區域可在6月底完成，新地坪基礎改以更堅實的RC結構，走起來更穩固舒適，環型服務櫃台新加上色彩繽紛鮮明的桃園機場識別系統元素，讓入境大廳整體看來更時尚活潑。

桃機的貼心航廈體驗也全面升級，除了已於第二航廈D區各候機室洗手間廣設「免治馬桶座」，第一航廈B5、B6內候機室也完成免治馬桶座置換作業，B4、A5、A6內候機室也預計年底完工，未來其他候機室將陸續更新。

除了旅客看到、接觸到的「面子」，桃機也將「裡子」升級，第二航廈出境大廳報到櫃檯使用多年的行李輸送機台系統及航警局安檢X光機組，雖然旅客不會使用，但是為了提供更穩定可靠的行李輸送服務，同時避免地勤人員因踩踏輸送帶不穩跌倒情況，目前將陸續更新，第10、11及20、21號櫃檯預計於7月中旬完成，第6、7號櫃檯可於年底前完工。

只有工作人員才接觸得到得空側，除了將已啟用5年的北跑道重新刨鋪，備受機師批評的滑行道，也利用疫情加速整建，原訂明年整修的Q滑行道B5、B6機坪後方已經完工，C1~C4機坪後方提早在今年第2季動工，另NP滑行道A1~A4機坪後方於2月中封閉，預計8月底完工；另EC滑行道北段500公尺原定3月施工，已提早於今年春節疏運後啟動，預計8月底完工。

桃機公司表示，機場公司各單位在國門第一線嚴格防疫，完成防疫大國的使命，希望未來疫情過後運量回升，能以更優質的服務水準，迎接公司化的第二個十年。

桃機公司已於5月28日關閉北跑道，啟動跑道刨鋪及燈光裝設工程。記者鄭超文／攝影
桃機公司已於5月28日關閉北跑道，啟動跑道刨鋪及燈光裝設工程。記者鄭超文／攝影
桃機第二航廈入境大廳的環型服務櫃台更新完成，加上色彩繽紛鮮明的桃園機場識別系統元素，更為大器美觀，方便指引旅客洽詢。圖／桃機公司提供
桃機第二航廈入境大廳的環型服務櫃台更新完成，加上色彩繽紛鮮明的桃園機場識別系統元素，更為大器美觀，方便指引旅客洽詢。圖／桃機公司提供

桃園機場 疫情

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