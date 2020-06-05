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影／桃市關懷據點還不能唱卡拉OK 長輩放歌跳雙人舞

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，92歲郭文明、75歲盧清美是好友舞伴，今天在卡拉ＯＫ音樂背景下跳起雙人舞，相當開心。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，92歲郭文明、75歲盧清美是好友舞伴，今天在卡拉ＯＫ音樂背景下跳起雙人舞，相當開心。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，桃園各社區關懷據點終於在關閉近3個月後，在6月1日重新開放，桃園市指標的龍岡社區照顧關懷據點恢復昔日活絡景貌，老人家開心與老友相聚、互動，不過現在還無法開放共餐、唱卡拉OK，老人家只好放卡拉OK當音樂背景，在據點內跳起雙人舞娛樂，協會也希望盡早解禁，充實長者身心靈，也延緩退化與失智

市府社會局長鄭貴華說，隨著疫情緩和，防疫新生活運動已經啟動，市長鄭文燦也指示社會局針對開放唱歌、共餐進行評估，社會局將朝此方向規畫討論，預計下周一防疫會議上將宣布解禁，但仍會訂好相關防疫配套，讓長輩活動更開心，大家也安心。

龍岡社區照顧關懷據點為龍鳳、龍岡與龍安里3里長輩重要活動去處，也是桃園少數周一到周五全天候開放且五天中午都供餐的據點，在社區發展協會理事長吳振芳的策畫下，早上有口琴、手作等延緩失智課程，下午則有運動、歌唱等活動，每天都熱鬧。

但從3月7日起因疫情影響，關懷據點全面關閉，吳振芳發現，對長輩來說影響很大，原有憂鬱症或恐慌症的長輩狀況加重，甚至關站不到2周，就接獲長輩有輕生念頭，她認為不能再這樣繼續下去，評估後請5名較為嚴重的長輩回據點，請志工陪伴活動。

吳振芳說，暫時關閉關懷據點之後，才發現活動聚會對長輩來說真的很重要，當時疫情嚴峻，長輩無法出門，不只肌力退化、心情也變鬱悶，她每周會安排遠足，帶長者走步道，也在台師大協助下建置LINE官方帳號，由學生每天發送影片、問卷與長輩互動，像是運動、心靈或醫療類等主題，也可一對一對話互動，增加疫情間人際交流。

6月1日關懷據點重開，雖然入場仍須採實名制，並量額溫、戴口罩並消毒雙手，但已讓老人家相當歡喜，百歲人瑞曾培靈開心地看著其他朋友跳舞、打毛線，他說，「據點開放令人高興，這些都是老朋友」，以前自己站在台上唱歌，其他人還會伴舞呢。

92歲郭文明、75歲盧清美也是在關懷據點才認識的好朋友，由於據點還無法唱卡拉OK，2人討論著歌單點歌，隨著音樂跳起雙人舞，默契十足博得台下滿堂彩，郭文明笑說「很久沒跳了」，之前疫情期間都待在家聽歌，現在感覺很快樂，對身體很好！

吳振芳說，老人家重新回到關懷據點，都笑得相當開心，生活變得充實多了，她認為，現在國內疫情相對穩定，希望可以盡早放寬唱歌、共餐，尤其唱歌能訓練長輩免於退化失智，也能滿足心靈需求，據點也會繼續做好防疫措施，讓長輩安心且放心。

龍岡社區照顧關懷據點重新開放，92歲郭文明、75歲盧清美是好友舞伴，今天在卡拉ＯＫ音樂背景下跳起雙人舞。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，92歲郭文明、75歲盧清美是好友舞伴，今天在卡拉ＯＫ音樂背景下跳起雙人舞。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，92歲郭文明、75歲盧清美是好友舞伴，今天在卡拉ＯＫ音樂背景下跳起雙人舞。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，92歲郭文明、75歲盧清美是好友舞伴，今天在卡拉ＯＫ音樂背景下跳起雙人舞。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，理事長吳振芳貼心幫長輩按摩。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，理事長吳振芳貼心幫長輩按摩。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，老人家開心聚會活動。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，老人家開心聚會活動。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，老人家開心聚會，還打起毛線。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，老人家開心聚會，還打起毛線。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，92歲郭文明、75歲盧清美是好友舞伴，兩人挑歌準備跳舞。記者張裕珍／攝影
龍岡社區照顧關懷據點重新開放，92歲郭文明、75歲盧清美是好友舞伴，兩人挑歌準備跳舞。記者張裕珍／攝影

疫情 失智 憂鬱症

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