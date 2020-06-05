保育大潭藻礁露曙光 潘忠政：攤開數據直球對決

環團關注中油觀塘三接站危及千年大潭藻礁，蔡英文總統昨承諾由總統府副秘書長李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動，是環團針對此議題首次能和總統府對話，桃園在地聯盟理事長潘忠政說，保育藻礁出現曙光，將針對開發正當性、保育基礎為主軸，溝通過程將會攤開各項數據直球對決。

潘忠政表示，過去2年對藻礁議題他們開過102次記者會，行文至總統府、桃園市政府，但昨天和蔡英文會面時，發現總統似乎都沒接收到資訊，可以算是局外人，所幸蔡展現決心交由李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動不過確切時間仍未定。

潘指出，首次能和總統府直接對話，保育藻礁終於露出曙光，會將訴求重點放在中油天然氣第三接收站的「開發的正當性」，以及藻礁兼具生態系、自然地景等價值，貿然開發將嚴重衝擊難以回復。

而中油主張觀塘天然氣第三接站工業區已縮小開發面積，潘認為，觀塘工業區開發附帶工業港，就算開發面積減少，整體生態系仍會遭破壞，至於開發主張天然氣缺乏、施工時程因素，過去學者調查也認為台北港是最合適的替代方案。

「天然氣有缺，但一定要蓋在這裡嗎？」潘忠政提到，環評過程政府不尊重專業，讓保育藻礁遭受霸凌，就連2015年已將藻礁向桃園市府申請自然地景、自然紀念物，但市府卻拋給中央，最後甚至變成中央、地方互踢皮球。

潘表示，終於取得和總統府直接對談機會，他們會將準備過去和學者、律師搜集的專業資料，針對用電需求、三接站施工時程，及環境保護的價值，在溝通平台中一一攤數據對談，也希望能達到雙贏目標。