快訊

比照鈔票規格！三倍券防偽七大特色出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保育大潭藻礁露曙光 潘忠政：攤開數據直球對決

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
大潭藻礁。圖／報系資料照
大潭藻礁。圖／報系資料照

環團關注中油觀塘三接站危及千年大潭藻礁，蔡英文總統昨承諾由總統府副秘書長李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動，是環團針對此議題首次能和總統府對話，桃園在地聯盟理事長潘忠政說，保育藻礁出現曙光，將針對開發正當性、保育基礎為主軸，溝通過程將會攤開各項數據直球對決。

潘忠政表示，過去2年對藻礁議題他們開過102次記者會，行文至總統府、桃園市政府，但昨天和蔡英文會面時，發現總統似乎都沒接收到資訊，可以算是局外人，所幸蔡展現決心交由李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動不過確切時間仍未定。

潘指出，首次能和總統府直接對話，保育藻礁終於露出曙光，會將訴求重點放在中油天然氣第三接收站的「開發的正當性」，以及藻礁兼具生態系、自然地景等價值，貿然開發將嚴重衝擊難以回復。

而中油主張觀塘天然氣第三接站工業區已縮小開發面積，潘認為，觀塘工業區開發附帶工業港，就算開發面積減少，整體生態系仍會遭破壞，至於開發主張天然氣缺乏、施工時程因素，過去學者調查也認為台北港是最合適的替代方案。

「天然氣有缺，但一定要蓋在這裡嗎？」潘忠政提到，環評過程政府不尊重專業，讓保育藻礁遭受霸凌，就連2015年已將藻礁向桃園市府申請自然地景、自然紀念物，但市府卻拋給中央，最後甚至變成中央、地方互踢皮球。

潘表示，終於取得和總統府直接對談機會，他們會將準備過去和學者、律師搜集的專業資料，針對用電需求、三接站施工時程，及環境保護的價值，在溝通平台中一一攤數據對談，也希望能達到雙贏目標。

總統府 中油 觀塘

延伸閱讀

大潭藻礁溝通平台將啟動 環保署： 找出問題凝聚共識

大潭藻礁保育露曙光 總統府最快下周啟動溝通平台

總統：兼顧經濟發展與環境永續 目標不變

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

相關新聞

保育大潭藻礁露曙光 潘忠政：攤開數據直球對決

環團關注中油觀塘三接站危及千年大潭藻礁，蔡英文總統昨承諾由總統府副秘書長李俊俋成立溝通平台，最快下周啟動，是環團針對此議...

白沙屯媽進香 廟方：如無人數限制可能在農曆八月恢復

隨疫情趨緩，高雄旗山天后已確定7月14至19日恢復四年一度的平安遶境活動，廟方歡迎全台媽祖信眾共襄盛舉；苗栗縣通霄鎮拱天...

桃市宣布：7日起搭機捷、公車 維持社交距離免戴口罩

中央流行疫情指揮中心表定6月7日起國內大規模解封，桃園市政府今天下午宣布，將與北北基同步，6月7日起搭乘桃捷、市區公車及...

巷內美食／欣外灘料理 講究新鮮美味

桃園藝文特區的欣外灘餐酒館有中、西及日式料理等多元選擇，是聚餐的好去處，負責人吳嘉隆在苗栗還有農場，無毒蔬菜、放山雞從產...

竹市東門城景觀、排水工程 進度逾5成

新竹市去年517豪雨造成東門城、護城河周邊淹水，市府進行景觀及排水改善工程，許多市民關心圍籬內的施工情形及成效，市議會昨...

竹縣將編預算 助畜牧廢水零排放

為協助畜牧業者朝廢水零排放及科技農業目標邁進，新竹縣政府與工研院、台富農業生技公司合作，在湖口鄉佳佳牧場安裝超濾膜組進行...

苗縣梨穗4勘 農民：寒害不止20%

苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉高接梨穗寒害，3度勘災未達20%損害率的天然災害現金救助標準，立委湯蕙禎受理陳情，昨天第4度勘災，徐...

桃園軌道願景館 「第2月台」復刻版秀亮點

桃園舊火車站配合鐵路地下化與捷運共構工程拆除，市府捷運工程局保留部分月台棚架移往軌道願景館，「復刻版」第2月台在今起重新...

「106號油井」重現歷史現場 5日起開放實名制索票

苗栗縣政府獲文化部補助推動出磺坑礦業歷史現場活化計畫，展開一連串軟、硬體設施文化工程，6月20日下午4點並將邀請EX-亞...

宜蘭家樂福與供應商攜手做公益 捐2噸物資給食物銀行

家樂福去年底響應世界糧食日，結合食物供應商推出指定商品「買一送一再捐營業額5%」募集活動，獲得熱烈響應；今年雖有疫情衝擊...

桃園市復興區奎輝亮點計畫普設景點 活絡觀光產值

桃園市復興區奎輝溪沿溪步道亮點計畫，是公所今年度重大工程之一，總工程費880多萬元，全案由代表會楊春樹代表構思及申請，經...

防疫補償金1萬4千元 桃園市還有8千多人未申請

配合居家檢疫與隔離者，可領1天1千元防疫補償金，桃園市迄今1萬8512人符合資格，1萬252人提出申請，桃園市迄今核定9...

熱門新聞

生人迴避！彰化女子在鐵道旁自縊 今晚11時「送肉粽」

震撼！「未獲得共識」卜蜂宣布即日起暫停花蓮建場計畫

恭喜！顏清標今天出院 父子術後醒來都先問對方情況

黃珊珊：北市7日起配合中央鬆綁捷運、公車戴口罩限制

防疫補償金1萬4千元 桃園市還有8千多人未申請

不畏疫情 台東2家飯店接連開幕拚後疫情觀光旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。