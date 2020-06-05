桃市宣布：7日起搭機捷、公車 維持社交距離免戴口罩

中央流行疫情指揮中心表定6月7日起國內大規模解封，桃園市政府今天下午宣布，將與北北基同步，6月7日起搭乘桃捷、市區公車及免費公車，車廂內若可保持1.5公尺社交距離，乘客可免戴口罩。

中央流行疫情指揮中心規定4月4日起搭乘大眾運輸工具，全程戴口罩，桃園市也配合防疫政策，規定搭乘桃捷、市區公車、免費公車等大眾運輸工具，都強制要求全程配戴口罩，現配合交通部公布6月7日後高鐵、台鐵、國道客運有條件鬆綁戴口罩禁令，捷運、公車則授權地方政府決定，北北基桃各市交通局經協商後，今天達成共識。

桃園市交通局指出，北北基桃決定持續大眾運輸防疫措施，與中央一致，進站及上車仍然必須遵守量測體溫及戴口罩，車上或站內如能維持1.5公尺以上社交距離，則可免戴口罩。

交通局長劉慶豐說，桃園市防疫作為超前部署，在農曆年前就已經針對大眾運輸防疫措施嚴格要求，並配售口罩供大眾運輸從業人員配戴，也在3月29日成立防疫計程車隊，更於4月1日起率先發布大眾運輸強制戴口罩的政策，讓桃園市民眾搭乘大眾運輸能夠更安全、更放心，在口罩禁令鬆綁後，仍會加強要求捷運、公車、計程車等第一線從業人員，做好量體溫、戴口罩、車輛消毒等作業，請民眾安心乘車。