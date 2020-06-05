救災更給力！竹縣獲民間資源投入提升救災能量

考量新竹縣山區常因大雨或颱風造成土石流等災害，為強化救災能量，新竹縣政府與新竹縣重機械操作員職業工會、啟德機械起重工程股份有限公司及思傑夢想有限公司，今天在縣府消防局簽署合作備忘錄，未來除政府投入救災，民間資源也會在第一時間支援。

副縣長陳見賢特別頒發感謝獎牌，肯定三家企業無私奉獻及回饋社會，希望藉由這次簽屬合作，帶動更多公民營企業投入災防工作，降低人命傷亡及財產損失，讓新竹縣成為全國救災最有效率及最安全城市。

消防局表示，縣轄內有新城斷層、新竹斷層及湖口斷層等活動斷層，加上尖石、五峰偏遠山區，常因強降雨或颱風造成土石流、路段崩塌或交通中斷等情形，未來可透過新竹縣重機械操作員職業工會，出動挖土機、堆土機等重機械工具協助開挖及修補道路，儘速恢復交通，對竹縣防救災工作上有相當大的助益。

而啟德熱心公益，在921地震、2015年的復興航空234號班機空難、去年南方澳大橋斷裂事件等，均可看到啟德出動大噸級吊車協助支援拆除、吊掛發電機、照明等設備協助，投入救災不遺餘力。董事長胡漢龑表示，重型吊車使救災更有效率，啟德將持續贊助相關救災工作。

思傑夢想則是AED自動體外心臟去顫器廠商，過去曾捐贈AED給秀巒國小，並到校進行AED及CPR教育宣導及指導操作要領，使全校師生受益良多。