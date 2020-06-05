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新潤建設「一日義工」伴孤老 響應端午助華山

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
端午佳節將至，社工親手以艾草水幫奶奶洗手擦臉。圖／華山基金會提供
端午佳節將至，社工親手以艾草水幫奶奶洗手擦臉。圖／華山基金會提供

六月家家戶戶慶端午，為了讓長輩也能感受佳節的氣氛，華山基金會社工昨天偕同新潤建設擔任「一日義工」， 來到桃園市中壢區獨居的83歲陳奶奶家，眾人挽起衣袖幫奶奶家打掃， 也應景用艾草水，親手幫奶奶洗手擦臉，並製作端午香包，提前陪奶奶歡度佳節。

陳奶奶居住在中壢區，三年前爺爺過世後，唯一的兒子，長年在大陸工作，鮮少返家，奶奶多數時間獨居在家，華山基金會在102年展開服務，提供關懷訪視、物資協助、 代辦庶務、資源連結、代購物品等服務，讓奶奶心中有了依靠。

端午節前夕，特邀新潤建設擔任「一日義工」來到陳奶奶家中，大夥齊力幫奶奶的居家環境做簡易消毒，在門口掛上驅蟲的艾草，用艾草水幫奶奶洗手擦臉，象徵袪百病保健康，並運用蒼朮、白芷、檀香、甘松 等六種中藥材製作祈福香包，大家一一在香包上寫下祝福話語，祈求奶奶平安健康呷百二， 滿滿的祝福讓奶奶樂開懷！

今年百業受疫情影響，也連帶影響捐款人的捐款意願，新潤建設有感於社福單位的困境，拋磚引玉帶頭認捐600份端午關懷禮，期盼喚起各界共同守護孤單的背影。

華山基金會桃園地區目前服務超過1000位三失(失能、失智、失依)長輩，邀請各界響應2020常年服務暨第 8 屆「愛老人 動起來」，端午關懷禮每份350 元，每月1250元，每年15000元守護一位長輩，愛老人專線：（03）3165137 賴小姐，郵政劃撥帳號：19852240(華山基金會)

社工陪同製作端午香包，提前陪奶奶歡度佳節。圖／華山基金會提供
社工陪同製作端午香包，提前陪奶奶歡度佳節。圖／華山基金會提供
華山基金會昨天偕同新潤建設擔任「一日義工」， 來到中壢區獨居的83歲陳奶奶家，提前陪奶奶歡度佳節。 圖／華山基金會提供
華山基金會昨天偕同新潤建設擔任「一日義工」， 來到中壢區獨居的83歲陳奶奶家，提前陪奶奶歡度佳節。 圖／華山基金會提供

獨居 義工 捐款 社工

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